Platyny - 2 godziny temu, *.chello.pl Popieram odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sorry, ale ja większej głupoty chyba w życiu nie przeczytałem. Dla wyrównania szans, mecze bez kibiców. Nobla dać frajerowi co to wymyślił. odpowiedz

HOP - 3 godziny temu, *.3.212 1 kwiecień ?

brak kibiców dla wyrównania szans ?

jednak sufit idiotyzmu przebity



(L) odpowiedz

Czaskoski miękka faja - 3 godziny temu, *.chello.pl Tylko ANDRZEJ DUDA!!! odpowiedz

i jego Pan Jaruś z Żoliborza - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Czaskoski miękka faja : odpowiedz

Turysta - 3 godziny temu, *.plus.pl Jeździć musimy, jeździć będziemy, nigdy z tego nie zrezygnujemy! odpowiedz

prawdaolegii - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl bez solidnych wzmocnień to nie bedzie zadnych pucharów w tym roku odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Znając życie i tak najlepsze mecze były by bez kibiców tak jak z Ajaxem czy Realem..... dlatego tak czy inaczej jesteśmy skazani na marną ekstraklasę bo jak nawet Legia jest na topie to i tak zawsze COŚ musi się wydarzyć.. i dalej tak się to kręci . odpowiedz

jerry - 4 godziny temu, *.chello.pl Ten sezon pucharów od początku do końca powinien być zbojkotowany przez kibiców. Dla mnie żadna strata. odpowiedz

Bamber 140 KG - 4 godziny temu, *.chello.pl Wjazd z bramą robimy i nie ma gadania. FUCK UEFA! odpowiedz

Olaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Bamber 140 KG: gościu z POznania, to nie forum dla ciebie. odpowiedz

Juri - 5 godzin temu, *.inetia.pl Kpiny. Rekompensaty jakieś będą € ? odpowiedz

Heeee - 5 godzin temu, *.vectranet.pl To mamy już opanowane ,grę bez kibiców ,nawet nieźle to było ostatnim razem , odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl No to dopiero będzie jak się uzbiera kilka tysięcy kibiców obu drużyn pod stadionem. odpowiedz

Sowa - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Z tą grą to na pierwszej rundzie się zatrzymamy odpowiedz

jim - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Jeden mecz to są według uefa równe szanse odpowiedz

Uefa Maffia - 6 godzin temu, *.chello.pl MAFIA... odpowiedz

olo - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Przecież i tak będziemy jeździć ???? odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl @olo: Taaaaa, chyba tyłkiem po nieheblowanej desce... odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @olo: ja nie będę, za stara jestem na głupotę! odpowiedz

