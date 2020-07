Komentarze (73)

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net może czas przestac swiętować pod kolumną tego wątpliwego patrioty jakim był król, którego bardziej od Polski i jej granic intresował tron szwecji. odpowiedz

co ma piernik do wiatraka piłka nożna do czego jeszcze nie bedzie przyrównywana - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @tomiacab: po cichutku troszeczke dostaniecie odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net @co ma piernik do wiatraka piłka nożna do czego jeszcze nie bedzie przyrównywana: to ma wspólnego ze zawsze jest przystrajany w barwy Legii, a srednio by na to zasługiwał gdyby zył w dziesiejszych czasach odpowiedz

News⚽️Legia - 2 godziny temu, *.133.31 Ješli uda sié zdobyć choć punkt,to impra tylko u Zygmunta pod Zamkiem , inne plany niewyjdá ,tylko nad ranem after party na bulwarach! odpowiedz

Cult⚽️Legia and Friends Forever! - 2 godziny temu, *.133.31 Leeeegiiiiaaaaa!to!Wojskowy!klub!Nie! polityczny!a!kto!nie!wierzy!to! zamknàć!dziub! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zygmunt, szykuj III Wazy z browarem na sobote. odpowiedz

zrobimy fete z racami po 2 - 3 piwa najtańsze 6 zł w hipermarkecie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl do tego przejazd rozgrywajacego luqinquasa 163 cm bary i tak otwarte są do 20.00 puzniej w taxi metro i co? jak ta feta miała być, no jaka? 13 zł za godzinę pracy płacą to pewnie taka ciekawe czy trnawa przyjedzie i kazań podbrożny podbrożny podbrożny i idzemy spać każdy do siebie. ps a jak punktu nie ugrają? odpowiedz

CHL legue rosenborg 4:0 legia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @zrobimy fete z racami po 2 - 3 piwa najtańsze 6 zł w hipermarkecie: kowalskich jak psów będize legionistów na skwerze wielkośći dwóch boisk autobus koło koło koło kolumny przejedzie? https://zapodaj.net/b8c9c2fb4cf21.jpg.html tylko bez flaszów migających lamp telefonów https://zapodaj.net/ff100436679cd.jpg.html rachunek nie możę magda przekroczyć 100 zł na głowę do 3-4 godziny rano następnego dnia wschodzącego słońca odpowiedz

woda górska źródlana 3x 15l - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @CHL legue rosenborg 4:0 legia: trzeba ładnie podziękować służbom mundurowym zabezpieczającym rano każdy i tak pewnie do UP odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Może najpierw zdobądźmy ten brakujący punkt. Dzielenie skóry na niedźwiedziu nie jest nigdy dobrym pomysłem. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak dla mnie feta w sobotę całkiem spoko. Nie wiem tylko, po kiego kombinują z tymi bulwarami, jak tradycja to tradycja. A wszystkim platfusom tyfusom juch na imię. Czajka i widelec. odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl WWO-ty marginalny trolu.Nie szczuj za te srebrniki Słońca Peru i Makreli from deutchland. odpowiedz

Majster - 3 godziny temu, *.plus.pl Wwo niemiecki zdrajco odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Majster : Człowieku to forum o Legii. Chcesz podniecać się politykami kliknij sobie stronę któregoś z kandydatów i tam się onanizuj. odpowiedz

Majster - 3 godziny temu, *.plus.pl Wwo niemiecki zdrajco odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl bulwary wiślane???? pogrzało ich???? Ma to rozbić ruch kibicowski, że za każdym razem gdzie indziej się mamy bawić???



ZAWSZE bawimy się pod Kolumną Zygmunta!!!!!



Już były takie "wynalazki" że kazano nam świętować na Agrykoli czy na BUlwarach po ostatnim PP - i wyszedł z tego straszny fajans, grupki sobie siedziały osobno nad Wisłą i g.... z tego było!



Tylko na Starówce jest zabawa - wszyscy razem (jak ktoś się boi wirusa to 2 m dalej, spoko ; ) !!! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Andrzej Duda czyni cuda. odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: Precz z Pisbolszewizmem! odpowiedz

Dudajew - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Cały naród z Partią! odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: Dobre sarkazm ale dobry odpowiedz

Zdzislaw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Felek: tak jakby neo-marskizm platformiany był lepszy odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Hiszpan: Taki co czyni cuda nazywa się cudak :). odpowiedz

Piotr (L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Hiszpan: To jest forum dla fanatyków Legiuni anie zasranej kłamliwej i złodzieskiej polityki odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl No i gitara , mistrzostwo Polski w sobotę. odpowiedz

Maniek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby odpowiedz

Turysta - 4 godziny temu, *.virginm.net Haha chyba ser feta ewentualnie ta druga znana bardzo dobrze w środowisku krakowskich napinaczy. A tak na serio to wiadomo ze każdy kto Legie ma w sercu będzie fetował ten tytuł mistrzowski po swojemu. Choć osobiście jakoś z perspektywy tego jak ostatnio wyglądamy to bez smaku ta feta będzie. Pozdr(L) dla wszystkich morderczek ze starej żylety i krytej. A wynalazkom na nowym stadionie mówię stanowcze NIE!!!! odpowiedz

Dobry weekend dla Warszawy i Polski! - 4 godziny temu, *.chello.pl W sobotę fetujemy mistrzostwo Legii a w niedzielę zwycięstwo Andrzeja Dudy! Piękny weekend się szykuje! odpowiedz

WWO - 4 godziny temu, *.chello.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: Idź stąd pis trollu. odpowiedz

Oby tak było - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: walić w ryj czaske odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.chello.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: Wiadomo mordko, niech żyje Polska prawica i Pan Prezydent Andrzej Sebastian Duda. Precz z komuną i Peo odpowiedz

Oby tak było - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WWO: śpier,j do Niemiec kutwo odpowiedz

WWO - 4 godziny temu, *.chello.pl @Oby tak było : jeb.. ci. pies ciotku odpowiedz

ciajek - 4 godziny temu, *.net.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!:

w sobotę będę świętował z radością i dumą, natomiast to co piszesz o niedzieli to byłaby tragedia. odpowiedz

Oby tak było - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WWO: pier,,cwelu zdrajco odpowiedz

Kobra - 4 godziny temu, *.chello.pl @ciajek: proszę wyłączyć TVN odpowiedz

ACAB - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @WWO: lewatywa odpowiedz

Po(L)ak - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WWO:

Podziękowałeś schetynie za akcję widelec na Kibicach Legii, a może tuskowi za trzymanie bezprawnie Maćka D. .... odpowiedz

ACAB - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @ciajek: lewatywa odpowiedz

(L)NORMA(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: Mistrzowska feta Legii i Rafała !

Dość z zacofaniem. odpowiedz

Dudajew - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dudajew! Dudajew! odpowiedz

Bie(L)any - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @ciajek:

To zależy kto co woli mamy demokrację ty wolisz marsz równości pod patronatem czaskowskiego, a ja np Marsz Niepodległości , którego czaskoski zabraniał ????????&???????? odpowiedz

1312 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @WWO: Ameba lewacka odpowiedz

OBOP - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)NORMA(L): następny tęczowy z ksp odpowiedz

Vg - 4 godziny temu, *.centertel.pl @WWO: a słyszałeś może coś takiego jak akcja widelec i marsz faszystów?! odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)NORMA(L): platfus z krótką pamięcią schetino zrobił nam akcję widelec tyfussek chciał przed euro zniszczyć cały ruch kibicowski głosuj na ciepłego rafalka odpowiedz

Maras z Pragi - 4 godziny temu, *.chello.pl @OBOP : Mordeczki ogarnijcie się i nie siejcie podziałów wśród kibiców, jest demokracja to każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem i nie musi się tym chwalić na forum. Pozdrawiam i życzę udanej soboty (L). odpowiedz

ACAB - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)NORMA(L): juhc Ci na imię platfusie juhc ci na imię. odpowiedz

oLx - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: Oby tak było przyjacieLu odpowiedz

Kurak - 4 godziny temu, *.chello.pl @oLx: Ale ogien sie zrobil xD

Ciekawe kto to poskleja po wyborach xD

Dla Patrioty mimo wszystko Duda, dla laika i marksisty Trzaskowski.

Wybor miedzy gangrena a cholera...

Ale dla Polski chyba lepsza 2 kadencja Dudy i spokojny rozwoj Konfederacj. odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L)NORMA(L): wypierdalaj gejowski pachołku lgbd odpowiedz

Majster - 3 godziny temu, *.plus.pl @WWO: niemiecki zdrajco tym sam jesteś trollem odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @Michał: A teraz co masz demokrację A jest długopis znaczy pan Andrzej i ten mały no to jest toooooooo a ten z Torunia masz cały komplet jeszcze raz Ci gratuluję odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @OBOP Jaki ma być Co Wy tęczy nie lubicie zawsze po deszczu jest ok odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl @Maras z Pragi: Mądre słowa bardzo ........... odpowiedz

Zawisza - 3 godziny temu, *.chello.pl @Maras z Pragi: A tak ! Dobrego weekendu i udanego rewanżu za 3:0 z Cracovią. Sobie osobiście życzę 3:0 dla nas , dla odmiany po tym ciężkim tygodniu :) odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Michał: Nie wiem, czy to żart, czy Ty Kolego poważnie, ale Duda ma tyle wspólnego z prawicą co Lenin z kościołem...



A tak na marginesie, to na forum Legii piszmy o sprawach z tym związanych. odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ROSOMAK : ty cioto lewacka z pod znaku lgbt odpowiedz

Zawieja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ROSOMAK : zakaz skrętu w lewo. odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl @1916: Oj dupa cie jeszcz nie boli chłopczyku o tego ciągłego pochylenia I kleczenia I zastanów się co piszesz dóbr rada odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl @Zawieja : A może w prawo a może Ją wolę pośrodku bo to gówno i tamto szambo do przemyślenia odpowiedz

Mocny - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @1916: tu poddańcza kurwo dudusiowa! odpowiedz

...... - 2 godziny temu, *.chello.pl @Zawieja : A ty prosty jesteś pajacu !!!!!! odpowiedz

Mocny - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Hmm: ty skurwielu totalitarny! odpowiedz

Mocny - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ACAB : a tobie w dupę, lubisz jak pisiory ci wsadzają? Lubisz kurwo anal? odpowiedz

..... - 2 godziny temu, *.chello.pl @1916: idź na kolanach na nowogrodzką I tam się nachyl odpowiedz

LGBT - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Dobry weekend dla Warszawy i Polski!: wszystkie pisiory to wrzody z k6! Chcemy tęczowej wielkiej flagi! Może jakaś zrzuta? odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @LGBT: Co ty piszesz, najarałeś się to idź spać.

Legia Warszawa w tym wyborze jest za Andrzejem, nigdy za tęczowym Rafałem. odpowiedz

Klex - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jaka feta? O PP już nie pamiętacie ?? odpowiedz

Kwas70 - 5 godzin temu, *.oktv.se NO to lipa, szykawalem przyjazdu na 19 go. Zesz kur.. Mac odpowiedz

grzecchu1916 - 4 godziny temu, *.inetgo.pl @Kwas70: chyba większosc osób szykuje sie na 19. i to by była najlepsza opcja. odpowiedz

Kurak - 4 godziny temu, *.chello.pl @grzecchu1916: a kto powiedzial ze zdobedziemy jakiekolwiek punkty :) odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.master.pl @Kurak: zdobędziemy tak jak PP !! odpowiedz

