Konferencja przedmeczowa

Vuković: Będą zmiany w składzie

Piątek, 10 lipca 2020 r. 15:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Porażka jest mniej bolesna w momencie, kiedy czegoś z tej porażki się nauczymy. Teraz sytuacja jest wyjątkowa, bo gramy drugi raz z tym samym rywalem, więc tym bardziej na pewne rzeczy musimy zwrócić uwagę, żeby być górą - mówi przed starciem z Cracovią Aleksandar Vuković.



- Przegrany mecz szczególnie do tego zmusza i mobilizuje, ale po zwycięstwach też zwykle coś jest do poprawienia. W szatni poruszyliśmy już wiele kwestii związanych z ostatnim starciem z Cracovią. Jutro jest czas, żeby pokazać, że można inaczej.



- Cracovia wiele się nie zmieni, tak samo jak i my. Pewnie zagrają podobnym składem i podobnym sposobem. Musimy być na to gotowi i pamiętać o ich zaletach. Realizacja założeń musi być jednak na wyższym poziomie. We wtorek byliśmy przygotowani na stałe fragmenty gry, a i tak straciliśmy dwie bramki. Musimy też zablokować silne strony Cracovii. Gdy krakowianie ostatnio grali w Warszawie, byli traktowani jako jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa, więc musimy być maksymalnie gotowi.



- Będą zmiany w składzie w porównaniu poprzednim spotkaniem. Każdy trening się liczy, by ocenić stan zdrowia zawodników - to będzie determinowało jedenastkę, ale także to, jak wyglądał poprzedni mecz.



- Jeżeli chodzi o młodych zawodników, to będziemy robić tak, jak do tej pory, czyli umiejętnie starać się ich wprowadzać do gry, wtedy gdy będzie to dla nich najlepszy moment. Każdy zawodnik w kadrze meczowej ma szanse wystąpienia, ale nie jestem w stanie zadeklarować żadnej daty czy konkretnego meczu, w którym zagra któryś z młodych zawodników.



- Po pandemii mieliśmy 7 wyjazdów i tylko 3 mecze u siebie. Cieszymy się więc, że przed własną publicznością będziemy robić wszystko, żeby wykonać ten upragniony krok do mistrzostwa. Od początku tego sezonu przeszliśmy bardzo dużo. Jutro wspólnie musimy zrobić wszystko, by ten sezon zakończyć zwycięstwem. Wprawdzie przed nami będą jeszcze dwa mecze, ale to jutrzejsze starcie jest dla nas tym, w którym razem z naszymi kibicami chcemy rozstrzygnąć tytuł. Wiem, że nasi kibice w tej chwili wyczuwają, że wsparcie dla drużyny jest bardzo ważne i potrzebne. Liczymy na nie i myślę, że wszyscy po meczu będziemy mieli powody do radości.



* * *



Dziś pierwsza drużyna po raz pierwszy będzie nocowała przed meczem w Legia Training Center.