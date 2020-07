NS: Race na fetę, zbiórka na oprawę

Piątek, 10 lipca 2020 r.

Dzisiaj będziecie mieli możliwość zakupu rac od Nieznanych Sprawców, które mogą przydać się na fecie mistrzowskiej, która mamy nadzieję, odbędzie się po sobotnim meczu z Cracovią. Race sprzedawane będą w piątek, w godzinach 18:00 - 19:30 w Źródełku w cenie 30 złotych. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na oprawy.



W dniu meczu, przy wejściu na stadion, NS-i prowadzić będą zbiórkę na oprawy i jak zwykle liczą na Wasze wsparcie - nie żałujcie grosza.



Podczas samego meczu każdy z nas ma dać z siebie sto procent, do czego zachęcają ultrasi. "W tym momencie liczy się tylko jedno.

Liczy się sobotni mecz. Dalej mistrz Polski jest na wyciągnięcie ręki. Dalej, wbrew pozorom, jesteśmy blisko. I to również od nas samych zależy czy po najbliższym meczu będziemy mogli świętować i polewać się szampanem, tym razem nad Wisłą ;) Mamy dać z siebie to maksimum, którego wymagamy od piłkarzy. Mamy dać to maksimum, na które zasługuje Legia. Mimo ograniczonej liczby, w jakiej możemy się pojawić mamy zrobić rozpierdol. Mamy razem wywalczyć kolejne mistrzostwo Polski! Legia Warszawa nas potrzebuje i musimy stanąć na wysokości zadania!" - apelują Nieznani Sprawcy.