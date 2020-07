Zmieniony terminarz sezonu 2020

Znane są nowe terminy turniejów w ramach rozgrywek Amp futbol ekstralasy w sezonie 2020. Legia nie zgłosiła sie do rozgrywek Pucharu Polski, które odbyły się w miniony weekend, i w których triumfowała Husaria Kraków. Sezon 2020 składać się będzie z czterech turniejów, z których pierwszy odbędzie się w dniach 5-6 września w Białce Tatrzańskiej. Kolejne turnieje odbywać się będą w Bielsku-Białej (3-4 października), Łodzi (24-25 października) oraz Poznaniu (28-29 listopada). Terminarz sezonu 2020 Amp futbol ekstraklasy: 5-6 września - Białka Tatrzańska 3-4 października - Bielsko-Biała 24-25 października - Łódź 28-29 listopada - Poznań

