Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia przeprowadzi stacje TVP 1 i Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Sweet - 14 minut temu, *.chello.pl Co tu fetowac??? Jędza nędza i babole. Oddali finał za mistrza odpowiedz

pekhart drewnensen - 4 minuty temu, *.orange.pl @Sweet : no to wypierdalaj, nie fetuj. odpowiedz

Sweet - 1 minutę temu, *.chello.pl @pekhart drewnensen: przyjdę bo nikt tak nie robi gryczana jak ty odpowiedz

wkurzony - 16 minut temu, *.orange.pl gra nogami pekharta to jakis dramat - mial sete na 2-0 i koncertowo spier...il

3-0 powinno byc a tak dalej bedzie drzenie do konca o wynik odpowiedz

Azor stary - 20 minut temu, *.chello.pl Sprzedaliscie puchar za mistrza ???? odpowiedz

Polo - 27 minut temu, *.virginm.net Brawo Rocha,ma papiery na piłkarza napewno lepszy od niektórych drewniakow z obecnego składu odpowiedz

Stara ekipa - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Lepiej szykuj się na MISTRZOWSKI MELANŻ naszej ekipy nie lekceważ.Legia Mistrz Mistrz Mistrz odpowiedz

Autor - 45 minut temu, *.virginm.net A Gvilia swoje hehe. Rocha gra dobrze w piłkę nie rozumiem krytyki ale ten Walerian to co odpier...la ostatnio haha odpowiedz

Won - 55 minut temu, *.virginm.net Wyj....ć to trzeba tych fizjoterapeutów i cały sztab medyczny w pierwszej kolejności. odpowiedz

herakles - 56 minut temu, *.orange.pl kontuzja martinsa to wzmocnienie odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl dajcie jakiś link do meczu odpowiedz

Pinokio nie przeprosiłeś - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dlatego znowu przegrasz .

U bukmacherów kolejki.Naucz się pokory.Dlugo w Legii miejsca nie zagrzejesz.W bramce Cierzniak pierwszy strzał i szmata. odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Macie link do meczu???? odpowiedz

prawda o VUKO - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Znowu wystawia sklad nie zgrany,a czemu nie ma Wlodara i Rosolka razem od pierwszych minut?Bo co nie dadza rady?Vuko jest chyba przypekany? odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA dzis walczaca - LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.perfecteline.pl Spokojnie bracia. Zmiany będą ale w grze. Wyjdziemy wysoko z presingiem. Nie pozwolimy szczerbatym grać. W 2 połowie wejdzie młody Włodarczyk i to on zamknie mecz!!! odpowiedz

jezus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To co? ile dzis lykacie brameczek? 2?3? czy wiecej? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Jeden z serwisów podał, że Igor Lewczuk jest kontuzjowany i nie zagra do końca sezonu?!!! Jeśli to prawda.... odpowiedz

