Probierz: Gratuluję "Vuko" mistrzostwa

Sobota, 11 lipca 2020 r. 22:28 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Michał Probierz (trener Cracovii): Z dzisiejszego meczu najistotniejsze jest to, że mogę pogratulować "Vuko" zdobycia mistrzostwa Polski. Widać było, że Legia zapewniła sobie ten tytuł dużo wcześniej, o czym mówiłem już kilkanaście tygodni temu. Można było zauważyć, że drużyna już wtedy była bardzo mocno rozpędzona. Tym bardziej dla nas ważne jest, że udało nam się ich wyeliminować w Pucharze Polski. Tamto spotkanie kosztowało nas jedno sporo zdrowia, co widać było dzisiaj. Wiedzieliśmy, że początek będzie bardzo istotny, ale nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce.



Później uspokoiliśmy jednak grę i wówczas straciliśmy gola, na co się nie zanosiło. To zmieniło oblicze meczu. W drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Mieliśmy swoje okazje, a Legia miała bardzo dobre momenty. Szkoda, że kibice odpalili race, bo w tym momencie nabieraliśmy rozpędu i stworzyliśmy kilka sytuacji. W drugiej połowie mieliśmy nawet okazje na wyrównanie. Niestety, kiedy gramy przeciwko Legii bardzo często popełniamy proste błędy i tak było również dzisiaj.



Przy 0-2 trudno było już odrobić straty. Teraz mamy w środę mecz z Lechem, a następnie przeciwko Piastowi. Zobaczymy jak ułoży się tabela. Być może będziemy mogli wtedy jeszcze powalczyć o ligowe podium. Jeżeli tak się nie stanie, to będziemy starali się zająć jak najwyższe miejsce na koniec sezonu.