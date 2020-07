Oceny legionistów za mecz z Cracovią

+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.centertel.pl

Czas wypi***ić tych portugalczyków. Wpierw Luisa Roche pozniej Andre Marinsa. Marco Vesovicia tez trzeba sie pozbyc. Antoliciowi zaproponowac roczny kontrakt. Jak podpiszemy z nim na 2 albo 3 lata to bedzie sie obijać. Tak jak po przyjsciu do klubu.

Sprowadzajmy wartosciowych graczy Sliz jest tego przykladem.



W srodku zostanie sliz z antoliciem. Martins ewentualnie tez na rok dać kontrakt i na ławie niech siedzi to moze zmadrzeje z grą bo widac ze po podpisaniu kontraktu juz sie zaczyna obijać.

Roche i Vesovica pognač. Mamu mladennovicia za roche a za veso kupič też kogos dobrego.



Co sie dzieje z williamem remym poczatki w Legii mial dobre a teraz co? Polki mu uderzyly do glowy i zamisst trenowac biega od jednej do drugiej? Do tego kasynko i wciaganko białego w klubach?

odpowiedz