Zmarł kibic Legii

Piątek, 10 lipca 2020 r. 22:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z wielkim żalem informujemy, że do sektora niebo odszedł nasz kolega z trybun, z grupy Legijne Przedmieścia - Mariusz "Maniolo" Jaglarz. Legionista od pokoleń, który od młodzieńczych lat podążał przez całą Polskę i pół Europy by dopingować ukochany klub. Był bardzo zżyty z Ś.P. Wojtkiem "Legią". Pogrzeb "Maniolo" odbędzie się we wtorek, 14 lipca o godzinie 14:00 w Rokitnie koło Błonia.