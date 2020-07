Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów

Dzięki wygranej nad Cracovią Legia Warszawa zapewniła sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Legioniści zmagania rozpoczną od 1. rundy. Ze współczynnikiem 17,000 będą na tym etapie rozstawieni. Swojego pierwszego rywala poznają 9 sierpnia. Na dzień później zaplanowano losowanie 2. rundy. Spotkanie odbędzie się 18 lub 19 sierpnia. Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. LM: Dinamo Tbilisi (Gruzja) 4,750 CS Fola Esch (Luksemburg) 4,750 Djurgardens IF (Szwecja) 4,550 Linfield FC (Irlandia Północna) 4,250* FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) 4,250 FC Flora Tallin (Estonia) 4,000 Dinamo Brześć (Białoruś) 3,775 Riga FC (Łotwa) 3,500 Connah's Quay Nomads FC (Walia) 3,250 KI Klaksvik (Wyspy Owcze) 2,750 Europa FC (Gibraltar) 2,750 Ararat-Armenia Erywań (Armenia) 2,500* Kuopion Palloseura (Finlandia) 2,500 KR Reykjavik (Islandia) 2,500 KF Tirana (Albania) 1,475* FK Sileks Kratovo (Macedonia Północna) 1,475 Floriana FC (Malta) 1,150 * drużyny niepotwierdzone

eth - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Wszystko fajnie, ale przy pustych trybunach po kolejnym absurdzie ze strony uefy to nie to co zwykle... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Cóż,pewnie poza Luksemburgiem i Gibraltarem,reszta zespołów z radością przyjmie wynik losowania,gdy trafią na Legię. odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 57 minut temu, *.centertel.pl Od wszystkich wpier....l

Taka jest smutna prawda odpowiedz

Pepe - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ:

Smutny to ty jesteś, bo nawet trollować nie potrafisz. odpowiedz

Atmosferic - 59 minut temu, *.orange.pl Djurgarden chyba powinien byc najsilniejszy i chyba lepszy od Legii - reszta w zasiegu, przynajmniej na papierze. Liga szwedzka jest naprawde dobra. Dinamo Brzesc tez lepiej ominac.



osobiscie wole Floriana fc z malty. odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Same wielkie nazwy. odpowiedz

Tumu(L)ec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fajnie byłoby trafić na KR Reykjavik odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nie rozsmieszajcie mnie, kazdy z tych zespolow dostanie solidny wpi**** od Legii odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @grzesiek: Djurgarden chyba powinien byc najsilniejszy i chyba lepszy od Legii - reszta w zasiegu, przynajmniej na papierze. Liga szwedzka jest naprawde dobra. Dinamo Brzesc tez lepiej ominac. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Byle nie Djurgardens IF,KF Tirana i Dinamo Brześć tu może być problem.................. odpowiedz

onczylija - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najgorsza Szwecja,Białoruś, Macedonia i Albania. Reszta spoko loko. odpowiedz

golas - 1 godzinę temu, *.virginm.net a gospodarz meczu jak bedzie wylaniany w tej i nastepnych rundach??? odpowiedz

GS - 1 godzinę temu, *.168.134 @golas: Losowanie. odpowiedz

Loks - 1 godzinę temu, *.25.51 Na tym etapie ciężko znaleźć słabą drużynę;) Oby tylko nie Tibilisi i Armenia. Z resztą trzeba sobie radzić. odpowiedz

Radomiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To będzie droga przez mękę... potrzeba dużo szczęścia. Może Finlandia, albo Malta... Reszta nie do przejścia odpowiedz

Czaro - 2 godziny temu, *.play-internet.pl III runda LM i play off LE to był by dobry wynik. Wszystko ponad to biorą jak 6 w lotto. odpowiedz

Asdf - 2 godziny temu, *.chello.pl Wzmocnienia potrzebne od zaraz. odpowiedz

Roberooo - 2 godziny temu, *.centertel.pl śmietanka futbolu, oby przejść dalej odpowiedz

