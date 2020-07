Wygrana Klepackiej w Pucku w kl. Foil

W miniony weekend odbyły się regaty o Puchar Burmistrza Pucka w klasie Foil. Zawodniczka Legii, była najlepsza wśród kobiet uzyskując 250 pkt., a w klasyfikacji Open zajęła miejsce piętnaste. Zwyciężył Przemysław Miarczyński (SKŻ Sopot). Dla legionistki, która ma zapewniony start na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (w klasie RS:X), była to jedna z pierwszych prób żeglowania na foilu. Już za tydzień w Sopocie odbędą się Mistrzostwa Polski w klasie RS:X.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zawieja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo Zosia tak trzymaj. (L) odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.116.4 Gratulacje i powodzenia dalej. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Pozdrowienia dla sportsmenki i prawdziwej Polki. Jesteśmy z Tobą. ???????????????????????? na zawsze odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.