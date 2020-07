Bukmacherzy: Mistrz, mistrz, Legia mistrz?

Sobota, 11 lipca 2020 r. 12:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czy dziś to będzie TEN dzień? Według bukmacherów Fortuny legioniści są zdecydowanym faworytem meczu z Cracovią, choć raptem kilka dni temu przegrali w Krakowie aż 0-3 i odpadli z rozgrywek Pucharu Polski. W ostatnim starciu z krakowianami sędzia pokazał aż 9 żółtych kartek. Kurs na to, że dziś któryś gracz obejrzy czerwoną kartkę wynosi 4,33, a zwycięstwo Legii do zera można obstawić po kursie 2,50.



LEGIA WARSZAWA - CRACOVIA

Kursy: 1 1.58 X 4.45 2 6.30



Główny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty



Ostatnie mecze Legii z Cracovią:

07.07.2020 - Cracovia 3-0 Legia

29.02.2020 - Legia 2-1 Cracovia

02.09.2019 - Cracovia 1-2 Legia

20.04.2019 - Legia 1-0 Cracovia

17.02.2019 - Legia 0-2 Cracovia



Wszystkie kursy na mecz Legia - Cracovia