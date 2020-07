Kos sędzią meczu z Pogonią

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 37. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. W obecnym sezonie arbiter z Wejherowa prowadził tylko mecze w I lidze oraz dwa spotkania Pucharu Polski, będzie to dla niego debiut na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Na liniach pomagać mu będą Konrad Sapela i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Patryk Gryckiewicz, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Paweł Sokolnicki. Obsada sędziowska 37. kolejki Ekstraklasy: Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Wisła Kraków – Arka Gdynia, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Raków Częstochowa – Wisła Płock, sędzia, Łukasz Kuźma (Białystok) Korona Kielce – ŁKS Łódź, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, sędzia: Damian Kos (Wejherowo) Piast Gliwice – Cracovia, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk, sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce) Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Stefański to chyba rzeczywiście wyprowadził się z Polski. Szkoda, że Przesmycki z Frankowskim nie chcą gdzieś wyemigrować. odpowiedz

Robert - 7 godzin temu, *.inetia.pl Wszystko wiadomo w lidze , to i nie powinien przeszkadzać , jeśli tylko na początek nie będzie chciał na siłę zaistnieć i nasikać sobie w majtki. odpowiedz

Pawciu - 10 godzin temu, *.net.pl Myc po ostatnich "popisach" w Krakowie doczytuje regulamin? odpowiedz

Zdzicho - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Pawciu: to pupilek przesmyckiego, ktory go za uszy i na wyrost wciagnal do ekstraklasy wiec go nie skrzywdzi odpowiedz

abc - 13 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Marciniak mieszka w Warszawie od kilku lat, a wy dalej podajecie, że w Płocku... odpowiedz

Amek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @abc: bo tam płaci składki za ubezpieczenie swojego Fiata Uno

Skoro jest zapisany do związku w Płocku to tak jest podpisany odpowiedz

SF - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Oby dobrze sedziowal w ostatnim meczu konczacego sie sezonu przy Lazienkowskiej i zebral pochlebne opinie !! odpowiedz

Mateusz z Gór - 15 godzin temu, *.com.pl Jeszcze nie miał okazji podpaść, to nikt nie komentuje. odpowiedz

