Mistrzowskie koszulki i szaliki 2020

Po zdobyciu przez Legię 15. tytułu mistrza Polski, w sprzedaży pojawiły się nowe koszulki i szaliki związane z tym wydarzeniem. W sklepie Żyleta dostępny jest jeden wzór koszulek, w wersjach męskiej, damskiej (70 zł) i dziecięcej (60 zł) z jednakowym wzorem - trofeum wpisanym w laur oraz hasło "M15strz Polski 2020". Ponadto w sprzedaży pojawił się również legijny szalik "M15strz Polski" (35 zł). Można nabywać je zarówno w sklepie internetowym , jak i stacjonarnym przy Ł3. Koszulki z motywem sobotniej oprawy, w cenie 50 złotych, przygotowali również Nieznani Sprawcy. Te będą do nabycia w najbliższych dniach - na pewno przed meczem z Pogonią. "Zysk pozwoli pokryć nam koszta wczorajszych opraw i może jeszcze zostanie nam coś na następne" - informują NS-i. Z kolei w Legia Fan Store można kupić modele mistrzowskich koszulek - jeden "prostszy" wzór z hasłem "M15strz" i "15" na plecach kupić można w cenie 59,99 zł, zaś koszulka z trofeum i napisem "Legia Warszawa Mistrz Polski" oraz eLką w kółeczku na ramieniu, sprzedawana jest w cenie 89,99 zł. Klub przygotował również szaliki-pasiaki z niewielkim herbem i hasłem "Mistrz Polski" w cenie 40 zł. W sklepie ABJ Sport mieszczącym się na Torwarze do nabycia są koszulki "Mistrzem Polski Jest Ukochana Ma 2020" w cenie oraz 3 wersje szalików po 39 zł. Mistrzowskie gadżety w sklepie Żyleta: Mistrzowska koszulka od Nieznanych Sprawców: Mistrzowskie gadżety w sklepie klubowym: Mistrzowskie gadżety w ABJ Sport:

