Mistrzowskie koszulki i szaliki 2020 (akt.)

Po zdobyciu przez Legię 15. tytułu mistrza Polski, w sprzedaży pojawiły się nowe koszulki i szaliki związane z tym wydarzeniem. W sklepie Żyleta dostępny jest jeden wzór koszulek, w wersjach męskiej, damskiej (70 zł) i dziecięcej (60 zł) z jednakowym wzorem - trofeum wpisanym w laur oraz hasło "M15strz Polski 2020". Ponadto w sprzedaży pojawił się również legijny szalik "M15strz Polski" (35 zł). Można nabywać je zarówno w sklepie internetowym , jak i stacjonarnym przy Ł3. Koszulki z motywem sobotniej oprawy, w cenie 50 złotych, przygotowali również Nieznani Sprawcy. Te będą do nabycia w w środę w godzinach 18-20 w Źródełku. "Zysk pozwoli pokryć nam koszta ostatnich opraw i może jeszcze zostanie nam coś na następne" - informują NS-i. Istnieje także możliwość zakupu koszulki wraz z wysyłką (+25 zł). Zamówienia należy składać na adres KoszulkiNS2020@gmail.com W wiadomości podawajcie rozmiar i dokładny adresu (imię, nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość). Zwrotnie otrzymacie informacje o płatności. Koszulki wysyłane będą pocztą - paczka priorytetowa. Wysyłki rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia. Istnieje możliwość wysyłki za granicę. Z kolei w Legia Fan Store można kupić modele mistrzowskich koszulek - jeden "prostszy" wzór z hasłem "M15strz" i "15" na plecach kupić można w cenie 59,99 zł, zaś koszulka z trofeum i napisem "Legia Warszawa Mistrz Polski" oraz eLką w kółeczku na ramieniu, sprzedawana jest w cenie 89,99 zł. Klub przygotował również szaliki-pasiaki z niewielkim herbem i hasłem "Mistrz Polski" w cenie 40 zł. W sklepie ABJ Sport mieszczącym się na Torwarze do nabycia są koszulki "Mistrzem Polski Jest Ukochana Ma 2020" w cenie oraz 3 wersje szalików po 39 zł. Mistrzowskie gadżety w sklepie Żyleta: Mistrzowska koszulka od Nieznanych Sprawców: Mistrzowskie gadżety w sklepie klubowym: Mistrzowskie gadżety w ABJ Sport:

Strogow - 13.07.2020 / 20:48, *.chello.pl Byłem dzisiaj zakupiłem koszulkę ukochana ma super A.B.J. w sklepie Żyleta też spoko koszulki ale w sklepie klubowym to dramat a w szczególności koszulki Mistrz wyglądały wymiętolone jak by przed chwilą wyciągnięte z pralki jak coś takiego można sprzedawać !!! odpowiedz

JBM - 13.07.2020 / 19:39, *.chello.pl Te szaliki ABJ to jakaś tragedia. Żyletka w koronie? Litery "M" w słowie MISTRZEM" inne? Biało-czerwone 15 i "jest/ma" zupełnie innym fontem? WTF? odpowiedz

Kurak - 13.07.2020 / 22:30, *.chello.pl @JBM: rzeczywiscie jakies nieporozumienie i wiocha. odpowiedz

1312 - 21 godzin temu, *.250.46 @JBM: Klikam lubię to. Z resztą gadżety w ABJ to w 92% niestety słabizna. odpowiedz

GOC (L) ŁAW - 13.07.2020 / 17:17, *.centertel.pl JAK ZAWSZE... PRZEBIJAMY WSZYSTKICH !!!!!!



P.S. Co myślicie by NaSza pieśń urozmaicić w Text- Mistrzem Polski jest Ukochana Ma... Dodac - W MOIM SERCU JEST UKOCHANA MA !!! W MOIM SERCU JEST. !!! LEGIAAA WARSZAWA odpowiedz

dejne3 - 22 godziny temu, *.plus.pl @GOC (L) ŁAW: i Daleszy tekst Dziękujemy Ci ukochaną ma Mistrzem Polski jest Legia Warszawa ,dziękuję Ci ukochaną ma dziś wygrała mecz Legia Warszawa lub dziś trzy punkty ma Legia Warszawa odpowiedz

Szemrany - 16 godzin temu, *.centertel.pl @GOC (L) ŁAW: Do Rodowicz napisz. odpowiedz

S - 13 godzin temu, *.centertel.pl @GOC (L) ŁAW: I zamiast "Snu o WARSZAWIE" przed każdym meczem Edytka G. Nam to śpiewająco wyśpiewuje.... odpowiedz

Lolo Ferrari - 12 godzin temu, *.riz.pl @GOC (L) ŁAW: Barzdo fajnie, calkiem niezle ale nie. odpowiedz

