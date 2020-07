Debiut flagi Nienawidzimy wszystkich

Na meczu Legii z Cracovią, na Żylecie zadebiutowała nowa legijna flaga "Nienawidzimy wszystkich", na której oprócz herbu Legii znajduje się logo z hasłem "Ultras Fans Warsaw". Czcionka głównego hasła na fladze jest wzorowana na tej, która wykorzystana została do oprawy "Nienawidzimy wszystkich" - ta zaprezentowana została na meczu ze Spartakiem Moskwa w sierpniu 2011 roku. fot. Woytek / Legionisci.com

cLa - 28 minut temu, *.net.pl SZTOSSS odpowiedz

Artur - 32 minuty temu, *.25.51 Fajna flaga: kolorystycznie, estetycznie I z prostym przekazem. odpowiedz

