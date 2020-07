Podczas meczu z Cracovią kibice Legii zaprezentowali na Żylecie dwie oprawy. Pierwsza składała się z rac w barwach i świec dymnych, a drugą była ogromna sektorówka z napisem M15TRZ podświetlona od góry pirotechniką. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Piękna oprawa. Jak zawsze NajlepSi! odpowiedz

I don't know - 2 godziny temu, *.kth.pl tak z ciekawości - co symbolizuje baner na gnieździe ? odpowiedz

Hmmm... - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A to nie 14.MP...?

odpowiedz

GL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Super oprawa "MISTRZ" !! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Robi ogromne wrazenie "MISTRZ" !!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.