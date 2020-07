Mecz o Superpuchar Polski 8-10 sierpnia

Niedziela, 12 lipca 2020 r. 11:51 Woytek

Prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował, że mecz o Superpuchar Polski odbędzie się 8, 9 lub 10 sierpnia. Termin jest do uzgodnienia. Legioniści po sobotnim wywalczeniu tytułu mistrza Polski będą gospodarzami tego spotkania. O tym kto będzie rywalem zdecyduje wynik finałowego meczu Pucharu Polski, w którym zagrają Cracovia i Lechia Gdańsk. Finał krajowego pucharu odbędzie się 24 lipca w Lublinie.



Nowy sezon Ekstraklasy wystartuje w weekend 21-23 sierpnia, a klika dni wcześniej "Wojskowi" rozpoczną eliminacje Ligi Mistrzów (18-19 sierpnia).





Początek nowego sezonu? Super ???? 8/9/10 sierpień( do uzgodnienia) 14-15 sierpnia 1/32 PP, 19-20 sierpień pierwsza runda El do CL. Liga ruszy 23 sierpnia. Tak to wygląda....