Jubileuszowe trofea Astiza i Jędrzejczyka z Legią

Inaki Astiz oraz Artur Jędrzejczyk zdobywając z Legią mistrzostwo Polski dopisali sobie dziesiąte trofeum z naszym klubie. Hiszpan przez 13 lat wygrał z naszym klubem czterokrotnie rozgrywki ligowe oraz sześć raz Puchar Polski. Natomiast "Jędza" ma na koncie pięć mistrzowskich tytułów oraz tyle samo cieszył się z wygrania krajowego pucharu. Liderem w gronie najbardziej utytułowanych pozostaje wciąż Jakub Rzeźniczak, który dołożył do kolekcji także Superpuchar. Natomiast Tomasz Jodłowiec ma formalnie najwięcej zdobytych mistrzostw Polski z Legią Warszawa. Najbardziej utytułowani legioniści 12 trofeów: Jakub Rzeźniczak - 5x Mistrzostwo Polski, 6x Puchar Polski, 1x Superpuchar Polski 11 trofeów: Michał Kucharczyk - 5x Mistrzostwo Polski, 6 x Puchar Polski Miroslav Radović - 4x Mistrzostwo Polski, 6x Puchar Polski, 1x Superpuchar Polski Marek Jóźwiak - 4x Mistrzostwo Polski*, 4x Puchar Polski, 2x Superpuchar Polski, 1x Puchar Ligi 10 trofeów: Tomasz Jodłowiec - 6x Mistrzostwo Polski, 4x Puchar Polski Artur Jędrzejczyk - 5x Mistrzostwo Polski, 5x Puchar Polski Inaki Astiz - 4x Mistrzostwo Polski, 6x Puchar Polski 9 trofeów: Leszek Pisz, Zbigniew Robakiewicz - 3x Mistrzostwo Polski*, 4x Puchar Polski, 2x Superpuchar Polski 8 trofeów: Lucjan Brychczy - 4x Mistrzostwo Polski, 4x Puchar Polski 7 trofeów: Tomasz Brzyski, Michał Kopczyński - 4x Mistrzostwo Polski, 3x Puchar Polski Horst Masheli, Dominik Furman - 3x Mistrzostwo Polski, 4x Puchar Polski Tomasz Kiełbowicz - 3x Mistrzostwo Polski, 3x Puchar Polski, 1x Superpuchar Polski 6 trofeów: Bartosz Bereszyński - 4x Mistrzostwo Polski, 2x Puchar Polski *- zestawienie uwzględnia również zdobycie mistrzostwa Polski w 1993 roku.

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie no błagam jak można tak Jodłowcowi zaliczać mistrzostwo?

Hipotetycznie jak klub A rywalizuje z klubem B o mistrzostwo i zawodnik odejdzie z klubu A do B to na 100% jest mistrzem. odpowiedz

