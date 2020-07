14-15.07: Rozkład jazdy

W środę w Gdańsku piłkarze Legii zagrają spotkanie przedostatniej kolejki obecnego sezonu. Na trybunach niestety zabraknie fanów mistrza Polski. Dzisiaj z kolei Zagłębie Sosnowiec czeka ważne wyjazdowe spotkanie w Chojnicach - sosnowiczanie potrzebują punktów, by zapewnić sobie utrzymanie w I lidze. Z kolei o awans na zaplecze ekstraklasy nadal walczy Radomiak, który w środę rozegra wyjazdowy mecz w Niecieczy. Rozkład jazdy: 14.07 g. 17:00 Chojniczanka Chojnice - Zagłębie Sosnowiec [Ipla] 15.07 g. 17:00 Stal Rzeszów - Olimpia Elbląg 15.07 g. 20:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 15.07 g. 20:40 Termalika Nieciecza - Radomiak Radom [Polsat Sport]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.