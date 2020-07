17-19.07: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej zakończymy sezon 2019/20, a po jego zakończeniu piłkarze odbiorą medale i puchar za 15. w historii klubu mistrzostwo Polski. W piątek i sobotę w Bydgoszczy nasi koszykarze rozegrają pierwsze gry kontrolne przed nowym sezonem - oba mecze z Astorią będą zamknięte dla publiczności. Ekipa żeglarskiej Legii uda się do Sopotu na drugie w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Rozkład jazdy: 17.07 g. 17:40 Zagłębie Sosnowiec - Stal Mielec [Polsat Sport] 17.07 g. 18:00 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz, sparing] 18.07 g. 15:00 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz, sparing] 19.07 g. 15:10 Radomiak Radom - Miedź Legnica [Polsat Sport] 19.07 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Legionovia Legionowo 19.07 g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

LW - 21 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA 4-0 Pogon ! "L" !!! odpowiedz

LW - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 3-1 Legionovia L. odpowiedz

LW - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 3-1 Miedz L. odpowiedz

LW - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 2-0 Stal M. odpowiedz

Maminek - 21 godzin temu, *.plus.pl mogę udostępnić wejście na mecz na wschodnią . odpowiedz

szymon1999 - 21 godzin temu, *.Gawex.PL bilety na ostami mecz z Pogonią są dostępne - nie trzeba mieć nawet karty kibica. Bilety na legia.com (dziś przed 9.00 - duży wybór na 3 trybunach bez Żylety) odpowiedz

