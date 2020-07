Wygrana Pawluka i Józefowskiego w Lotos Nord Cup

Za nami bardzo intensywny weekend w wykonaniu zawodników żeglarskiej Legii. W Gdańsku, w Regatach Lotos Nord Cup w klasie 505 zwyciężyli legioniści - Kuba Pawluk z Marcinem Józefowskim, którzy o 5 punktów wyprzedzili Karola Milewskiego i Jana Siekierzyńsiego z YK Stal. Legijna załoga wygrała cztery z siedmiu wyścigów, w pozostałych plasując się na miejscach 2, 3 i 4. Podczas zawodów w Gdyni w klasie Optimist, najmłodszy reprezentant żeglarskiej Legii, August II "Mocny" Sobczak był 46. wśród 111. startujących. Na jeziorze Garda we Włoszech, Roman Główka ukończył regaty klasy Melges32 na siódmym miejscu. Z kolei Wojtek Groszyk na klasie Micro, zajął dziewiątą lokatę w Olsztynie. Legijna załoga, dowodzona przez Krystiana Moszczyńskiego, zadebiutowała również w rozgrywkach I ligi żeglarskiej (zaplecze ekstraklasy). Drugi zespół Legii pierwsze zawody (w Sopocie) ukończył na miejscu ósmym, kończąc poszczególne wyścigi na miejscach: 5, 1, 3, 6, 6, 6, 4, 5, 4, 1, 5, 4, 3, 4, 1. Za tydzień w Sopocie ekipa żeglarskiej Legii wystartuje w drugich zawodach sezonu 2020 Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej.

