Luis Rocha z szansą na nowy kontrakt

Portugalczyk Luis Rocha jest jedynym piłkarzem z obecnego składu, któremu latem kończy się kontrakt z Legią. Prezes Dariusz Mioduski przyznał, że klub nie planował przedłużania umowy z lewym obrońcą, ale w obecnej sytuacji - po kontuzji Marko Vesovicia - przy Łazienkowskiej zastanawiają się nad zaproponowaniem nowej rocznej umowy zawodnikowi. Luis Rocha podpisał przed 1 lipca aneks do umowy ze stołecznym klubem i obecnie wygasa ona wraz z końcem sezonu.

Po(L)ubiony - 23 minuty temu, *.chello.pl Wygląda jak don Kijote, ale ostatnie mecze pokazały, że to dobry gracz. Przedłużenie umowy, to w obecnej sytuacji - obowiązek. odpowiedz

Lebaid - 25 minut temu, *.80.28 A moim zdaniem temat zdecydowanie do przemyślenia.

Wcześniej grał piach, albo nic, a teraz jak się kończy kontrakt to nagle super forma?

Taki szczegół, ale może wiele mówiący: zwróćcie uwagę na piłkarzy na boisku po powitaniu, w trakcie losowania kapitanów, mówię oczywiście o meczu z Craxą. Cała drużyna razem, a jeden rozgrzewa się obok ... odpowiedz

Stary - 37 minut temu, *.com.pl Zostawić tylko jedna prosta sprawa skoro facet lepiej atakuje niż broni niech na lewej stronie tworzy duet z Mladenowicem.

odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.mt.com Bardzo słaby w defensywie, przyzwoity w ofensywie. Nie rozumiem sensu przedłużania umowy. odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Przedłużyć - ostatnie 2 mecze - z amicą (po wejściu) i craxą, na plus - oby to tylko nie był case Kuchego, który zawsze jak mu się kończył kontrakt włączał opcję ,,Maradona" na 2-3 mecze, a później wracał do normalnego poziomu ;) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl Jak na wielu pr,ecietnych zeby nie npisac slabych pilkarzy to uwazam ze akurat Rocha jest calkiem niezly. Czyli co? Nie chca go ale z laski zostawia?? odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Powiem szczerze, że od samego początku byłem przeciwny jego obecności w Legii, i liczyłem że po sezonie odejdzie.

Ale patrząc na jego ostatnie występy muszę zwrócić honor, zaprezentował się bardzo dobrze !

Może zależy mu na nowym kontrakcie i dlatego się tak starał ? Ale wychodzi na to, że facet potrafi grać w piłkę.

Myślę że warto go zostawić , przynajmniej jako zmiennika dla Mladenovicia. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.135.90 Co to za rozkmina.... haaa. Rocha normalnie powinien zostac przeciez on ma papiery na granie! odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Powinien zostać.Ma naprawdę obiecujące uderzenie z wolnego.Jako mocny rezerwowy bardzo pożyteczny.Myślę,że może również wywalczyć pierwszy skład.Szkoda byłoby gdyby odszedł odpowiedz

maniek78 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Moim zdaniem przedłużyć.Dostawał za mało szans nieźle czuje się w grze kombinacyjnej potrafi zejść do środka i rozegrać nie biega tylko tylko przy linii od pola karnego do pola karnego na pewno niezła alternatywa.Jak odejdzie Karbo zostanie tylko Mladenović. odpowiedz

