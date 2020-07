Vuković: Jestem zadowolony

Aleksandar Vuković (trener Legii): Rzadko kiedy nas remis satysfakcjonuje, ale dzisiaj okoliczności były wyjątkowe. Dokonaliśmy sporo zmian, a dla niektórych był to pierwszy mecz w Ekstraklasie. Nasza organizacja gry w obronie była dobra. Pokazaliśmy, że potrafiliśmy to robić nawet w zmienionym składzie. Trochę zabrakło nam swobody i dokładności z przodku. Nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji, ale uważam że wynik jest sprawiedliwy. Ogólnie jestem zadowolony.

PLBBOY - 17.07.2020 / 00:46, *.227.22 U Wlodarczykow wszystko po staremu ;) odpowiedz

bravo - 16.07.2020 / 22:30, *.chello.pl Jedyne z czego można być zadowolonym po "takim" meczu to z wyniku i to że się nie przegrało. Jedyne pocieszenie. odpowiedz

xman - 16.07.2020 / 16:17, *.play-internet.pl A ja tak trochę z innej beczki. Zastanawiam się, gdzie się podział koleś o nicku VukoWon, zmądrzał ? odpowiedz

grzesiek - 16.07.2020 / 16:29, *.centertel.pl @xman: hehhee co racja to racja. Ja to strasznie na mioduskiego psioczylem, ale jak sie nauczy funcjonowwć w sporcie to tez moze okazac sie spoko. Daje robič oprawy. O race sie nie czepia. A i w konflikcie pzpn kibice Legii obstał za kibicami odpowiedz

... - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @xman: wyczłapane MP.. a za chwilę EWpi..ol i "skupiamy się na lidze" odpowiedz

Leśny Dziadek - 16.07.2020 / 11:57, *.centertel.pl Jestem zadowoly, ze jestes zadowolony. Bardzo cie lubie chlopie. Przypadkowo przechodzilismy, o 4 rano, z tragarzami.... odpowiedz

Jerry - 16.07.2020 / 12:33, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: ..tak z tragarzami. Bardzo Cię lubię Rysiu. odpowiedz

Danie(L) - 16.07.2020 / 11:10, *.play-internet.pl Już wczoraj pisałem, że się tylu młodych na raz nie wpuszcza bo to nie ma szans zadziałać. Widocznie taka jest potrzeba chwili, po prostu nie ma kim grać. Ale żeby oceniać młodych po 1 meczu to trzeba mieć nierówno pod sufitem ;-)

Obie drużyny zagrały młodzieżą - to było widać od pierwszej minuty - tyle przestrzeni nigdy już nie będzie. Fajnie, że wyszli, jeden kiwnął, jeden z dystansu strzelił, jeden znalazł setkę w polu karnym, jeden zagrał prostopadłą piłkę. Każdy z nich zobaczył, że można, że dla nich też może być miejsce w ekstraklasie. Żaden nie jest gotowy żeby wziąć odpowiedzialność, każdy patrzy na starszego i doświadczonego. No ja bym się bardzo zdziwił gdyby było inaczej. Przede wszystkim oni jeszcze nie wychodzą na pozycje. Tym samym zwalniają grę, ale nie zauważyłem żeby którykolwiek się nie nadawał. Każdy ma potencjał, ale każdy potrzebuje odpowiedniego otoczenia w postaci reszty drużyny. Bo jak gra 3 młodych w Legii i 3 młodych w Lechii to się robi poziom CLJ.

Tak czy inaczej, każdy kiedyś zagrał pierwszy raz w Legii - bardzo rzadko od razu stawał się gwiazdą ligi. Żeby daleko nie szukać. Boruc debiutował w Szczecinie bo Stanew złapał kontuzję. Wszedł do bramki i Drumlak wsadził mu bramkę chyba z 30 metrów. I co z tego? Wtedy liczył się jego potencjał, dziś mamy podobną sytuację. Pewnie w ostatniej kolejce też jakaś młodzież zagra. Fajnie, dla mnie bardzo ok odpowiedz

WarszawskaOchota - 16.07.2020 / 11:13, *.orange.pl @Danie(L):

Rozsądny komentarz kolego ! odpowiedz

Gociu - 16.07.2020 / 10:59, *.chello.pl Vuko nie ciesz się do przodu za bardzo, drużyna Twoja jest za słaba by mogła jakiś. punkcik ugrać w LM. odpowiedz

grzesiek - 16.07.2020 / 16:30, *.centertel.pl @Gociu: za to ty nie masz szadnej druzyny i zadnego medala. odpowiedz

SF - 16.07.2020 / 10:15, *.tpnet.pl Ciezkie zadanie ? LEGIA musi zrobic krok dalej przed eliminacjami europejskich pucharow do LM !! odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 16.07.2020 / 09:40, *.co.uk Ogladajac mlodego ''Wlodara" jak marnuje setke powiedzialbym: "niedaleko spadlo jablko od jabloni" ;o))) ..a tak na serio to mam nadzieje ze nie bedzie on promowany tak jak ojciec, ktory mimo ze byl partaczem nad partacze to wracal do Legii jak bumerang.. odpowiedz

grzesiek - 16.07.2020 / 16:33, *.centertel.pl @Kajtus Czarodziej: no coz ja na zywo włodara z racji wieku nie widzialem ale w NL czytałem ze nawet w jednym meczu potrafił 3 setki wylać. Masz racje ze nie powinien byc w Legii... odpowiedz

Piotr (L) - 16.07.2020 / 09:33, *.centertel.pl Nie ma co narzekać tym młodym chłopakom trzeba dać szansę na to by zbierali doświadczenie. Po drugie każdy w ich wieku musiał nabierać doświadczenie nikt odrazu nie był najlepszym piłkarzem w lidze. Gorsze gadanie było jak bysmy przegrali odpowiedz

Wiadomości⚽️Legia - 16.07.2020 / 09:21, *.02.net Vuko to dla ciebie I pomyśl....- O tym, że zadebiutuję dowiedziałem się dwa dni przed meczem. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy, ponieważ na taki moment czeka się całe życie. odpowiedz

Juri - 16.07.2020 / 08:44, *.centertel.pl Z młodego Nędzy będzie dobry napastnik. odpowiedz

tekken (L) - 16.07.2020 / 08:19, *.230.92 I słusznie Vuko.

Plusy:

1.młody Włodarczyk - widać ,ze ma duży potencjał i będzie z niego piłkarz. Bardzo dobrze się urywał obrońcom tylko nie miał kto mu dograć. Więcej go w następnych meczach.

2. Slisz - widać,że przyniesie Legii dużo w przyszłości. Starał się pokazać i rozprowadzać piłkę. odpowiedz

Wolfik - 16.07.2020 / 09:25, *.mm.pl @tekken (L): Ad2: I ma to, czego nie mają nasi podstawowi zawodnicy - strzał na bramkę zza linii pola karnego. odpowiedz

kami(L)praga - 16.07.2020 / 07:58, *.vectranet.pl 2 Najmłodszych debiutowało w ekstra klasie ARIEL MOSÓR I SZYMON WŁODARCZYK I kto mi bedzie wciskał kit ze graja talenty a nie układy jednego i drugiego pana PIOTRA masakra grałem kiedyś przeciwko gościowi co trenował w Legii i był w trampkarzach 16 letnich pierwszy skład ja nigdy nie trenowałem grałem z miłości do tego sportu szczerze tak słabego zawodnika nie widziałem a grałem z 100 zawodników tylko ze ja w sobote od 8 rano do 21-00 potrafiłem być na boisku i rozegrac z 8 meczy odpowiedz

Danie(L) - 16.07.2020 / 12:25, *.play-internet.pl @kami(L)praga:

widzisz chłopie, prawie każdy grał kiedyś przeciwko komuś z młodzieży Legii, ja też grałem - 4 razy chciał mnie kiwnąć, raz mu wyszło i co z tego? Jak Ty zakończyłem karierę na podwórku, a Ariel i Szymon nadal są w grze. I to jest różnica. Ja i Ty vs Mosór i Włodarczyk. "Nasze ojce" nic tu nie mają do rzeczy. Podobnie jak ojciec Cielemęckiego czy Majeckiego.

Mogłem coś zrobić żeby grać zawodowo, Ty też mogłeś, ale w życiu liczy się to co zrobiłeś a nie to co miałeś czy mogłeś. Nie zazdraszczaj teraz ;-) odpowiedz

Olaf - 16.07.2020 / 19:09, *.vectranet.pl @Danie(L): niestety się mylisz.



Tylko dzięki znajomościom/pieniądzom grają trzej "kolesie kolesi" : Włodar II, Mosór II i Pyrdoł III. Statystycznie TO NIEMOŻLIWE żeby 3-j kolesie wygrali rywalizację z 1000 innych młodych chłopaków.



Już to pisałem - ja to znam z dalszej rodziny - kupowali swoim dzieciom u trenerów miejsce w składzie Legii II. Potem jeden na 18-ste urodziny dostał nówkę BMW od tatusia i wypiął się na Legię bo za ciężko trzeba było trenować - ciekawe jakiemu talentowi zabrał miejsce w składzie...



Zobacz jakie wyniki ma Akademia Lubina a jakie Legii - i porównaj z potencjałem ludzkim tych miast. Zagłębie miażdży Legię młodziakami. odpowiedz

Danie(L) - 16.07.2020 / 19:21, *.play-internet.pl @Olaf:

W ogóle się nie mylę, kumpla syn grał z Mosorem w Unii Warszawa i już dawno temu mówił mi, że chłopak się nadaje. A kolega ma pojęcie o futbolu. Takie historie jak piszesz też były, też znam przykład, ale go publicznie nie opiszę bo chłopak jeszcze rokuje. Jeśli nie ma umiejętności to się nie obroni w lidze, ale na razie daje sobie dobrze radę w swojej kategorii wiekowej. Naprawdę za dużo tu jest teorii a za mało faktów. Szczególnie gdy ktoś nigdy w klubie nie grał a ocenia, że jest lepszy od tych co grają. A statystycznie to jest 2 z kilkuset adeptów młodej Legii. To jest możliwe. Wszędzie się pisze że co jak co, ale vuko jest bardzo sprawiedliwy i jeśli nie zasługujesz to nie zagrasz. Tymczasem na Legijnym forum jak zwykle jest posądzany o jakieś kumoterstwo. On by ligę Europy wygrał to by się tu pisało, że stary listkiewicz sędziom posmarował żeby tylko tego Mioduskiego i vuko pchnąć do przodu ;-) a o tym osiedlu domków co ostatnio pisałeś, co ma niby powstać na terenie LTC to już mam nadzieję nie będziesz pisał ;-) odpowiedz

Olaf - 16.07.2020 / 22:42, *.vectranet.pl @Danie(L): Ty wiesz swoje i żadne argumenty Ciebie nie przekonają więc więcej nic nie napiszę. Fajnie, ze Mosór wg. Ciebie się nadaje - na razie to nędza cała trójka , ale może coś z kogoś z nich będzie - aby tak było!! : )

Co do LTC to jak nie pisałem tak jak mówisz, ja pisałem "w razie czego, jako plan awaryjny to..." a to jest OLBRZYMIA różnica! Wiadomo, że każdy z nas chce żeby LTC działał i ja uważam, że tak będzie, ale radzę zdjąć różowe okulary ; )) Jakbyś miał wiedzę biegłego rewidenta lub dyr. finansowego to byś inaczej myślał - mi wszystko jedno, myśl jak chcesz.

Co do Vuko to ja nie byłem jego zwolennikiem i miałem rację - rok temu przegrał mistrzostwo w koncertowym stylu! Teraz, po roku już się trochę trenerki w dobrej drużynie nauczył, więc jest ok, chociaż przegrana w PP w kompromitującym stylu radości nie daje. Mistrz jest i to duży plus przy tylu kontuzjach. Awans do grupy LE (przy rozstawieniu L) to obowiązek. Fajnie jakby się sprawdził. odpowiedz

Danie(L) - 16.07.2020 / 23:52, *.play-internet.pl @Olaf:

Ja nie napisałem, że się nadaje bo to się okaże. Podważam jedynie podejrzenia, że jego gra wynika z koneksji lub pieniędzy. Nie masz takich danych. Nie wiesz też jaką mam wiedzę o finansach. Niepotrzebnie zakładasz, lepiej zapytać niż trafiać kula w płot.

Najważniejsze, że masz troszkę optymizmu w kontekście rozwoju drużyny ;-) odpowiedz

FOREVER LEGIA - 16.07.2020 / 07:47, *.play-internet.pl Słabiutko,bardzo słabiutko.I to nawet nie chodzi o brak składnych,szybkich akcji,mocnych strzałów z dalszej odległości,czy mega walki o "każdy metr boiska",bo wiadomo-przyszło rozprężenie po zdobyciu tytułu.Problem jest w tym,że nie zauważyłem u ani jednego "małolata",jakiejkolwiek techniki,która by świadczyła o tym,że "narodził się nam nieoszlifowany diament".Obawiam się,że jednym z kryterium angażowania do Legii może być tzw stan posiadania ich rodziców. odpowiedz

znajca - 16.07.2020 / 08:06, *.com.pl @FOREVER LEGIA:

Błędy w ustawieniu były koszmarne, a pressing chaotyczny i niezorganizowany. Żeby ocenić wartość młodych, należałoby zobaczyć każdego z osobna, wprowadzanego do składu pojedynczo, tak jak w przypadku Karbownika lub wcześniej Szymańskiego. Rosołek jakoś sobie radzi, gdy za jego plecami biega dziesięciu doświadczonych piłkarzy. Slisz wypada nieźle pod okiem Antolicia i Gwilii, ale jest zdecydowanie zbyt wcześnie na rolę nauczyciela dla Cielemęckiego i Pyrdoła na raz. Osobiście podobała mi się wczoraj postawa Wszołka, który wziął na swoje barki odpowiedzialność za akcje ofensywne Legii. Natomiast rozczarował Cholewiak: odniosłem wrażenie, że jemu zwyczajnie nie chce się "umierać" za młodzieżowców. A szkoda. odpowiedz

Thor - 16.07.2020 / 07:41, *.centertel.pl To jest właśnie polska liga. Poziom meczu 3 ligowy ale wszyscy kur..a zadowoleni. Załamka odpowiedz

Szmu(L)ki - 16.07.2020 / 00:43, *.chello.pl Przypominam narzekającym, że parę dni temu pierwszy skład k... kolejorza u siebie odpadł w półfinale PP z lechią, a dziś młodzież Legii prawie wywiozła z gda 3 punkty,



Nie chwalcie tak młodych z poznania, bo wcale nie są tacy wyrąbiści. Medialne zachwyty borków, kołtoniów i innych pseudo znawców nic nie znaczą. odpowiedz

Pierwszy - 16.07.2020 / 00:18, *.optikomp.pl Po kiego Cierzniak? Nie lepiej młodych ogrywać? yl pewnym punktem Legii, ale trochę szkoda okazji. A jakby tak jeszcze Karbo puścić w pomocy, niech pokaże, co umie. odpowiedz

znajca - 16.07.2020 / 07:11, *.com.pl @Pierwszy:

Mało młodych widziałeś wczoraj? Podobał Ci się chaos na boisku? Poziom 3-4 ligi? Jeszcze juniora na bramce chcesz widzieć? Matko jedyna! Kolejny ekspert! odpowiedz

Arek - 16.07.2020 / 00:04, *.tpnet.pl Chorągiewki na wietrze bujają się kapitalnie. Bo przecież całkiem nie dawno:

- dawać młodych, wyj...ć ten szrot z zagranicy bo szkoda hajsu itp itd. Brawo! odpowiedz

Brzeg opolski - 16.07.2020 / 04:53, *.t-mobile.pl @Arek: dobrzeczy napisane. Dobrze wiemg ze mlodzieżą nich nie ugra my. Tzw szrota jest potrzebny aby młodzież się ogrywala odpowiedz

Dramat - 15.07.2020 / 23:37, *.t-mobile.pl On zawsze jest zadowolony odpowiedz

Pepe - 16.07.2020 / 09:08, *.chello.pl @Dramat:

Powinien płakać nad 15 mistrzostwem? odpowiedz

Ytum - 15.07.2020 / 23:23, *.centertel.pl To już wolę szrot zza granicy odpowiedz

Sasza - 15.07.2020 / 23:18, *.chello.pl Rosołek dramat, Pyrdoł dramat, Włodarczyk drewno masakryczne. Przykro to pisać ale nasza młodzież może młodzieży Lecha co najwyżej buty czyścić. odpowiedz

singspiel - 15.07.2020 / 23:46, *.centertel.pl @Sasza: Mosór, Cielemęcki i Włodarczyk to rocznik 2003. Lech nie ma żadnego piłkarza w kadrze z tego rocznika. Zobaczymy, gdzie ci piłkarze będą za 2-3 lata. odpowiedz

Sasza - 15.07.2020 / 23:58, *.chello.pl @singspiel: OK, może i masz rację ale takie coś jak miał Włodarczyk to musi być gol, niezależnie od wieku. odpowiedz

Wolfik - 16.07.2020 / 00:47, *.mm.pl @Sasza: Nie tacy pudłowali a do bramki mieli bliżej. Ostatni przykład Jach w meczu ŁKS-Raków. odpowiedz

PLK - 16.07.2020 / 01:02, *.cyfrowypolsat.pl @Sasza: Oni zagrali pierwszy mecz w jedynce!!!! Może stres?!!! Trzęsące się się nogi?!!! Daj im czas!!! Niech zagrają kilka meczy a wtedy można powiedzieć coś więcej!!!! Wolałbyś młodzież grającą jak w Lechu czy trofea zdobyte w ostatnich latach??? Myślę ze pyry chętnie by się zamienili!!! odpowiedz

tekekn (L) - 16.07.2020 / 08:23, *.230.92 @Sasza: Ty pojęcia nie masz. młodych po pierwszym meczu jechać, gdzie prawie sami młodzi zagrali bez głównych piłkarzy? I jeszcze remis z trudnego terenu wywieźli. Weź się opanuj człowieku albo wyjazd stąd, a nie ferment siejesz. odpowiedz

WAWA Orbitek - 15.07.2020 / 23:17, *.plus.pl Vuko jest zadowolony jak Jarek z chłopaków do wzięcia odpowiedz

Siedlce L - 15.07.2020 / 23:12, *.centertel.pl Uważam że trzeba te cudowna młodzież wypożyczyć gdzieś po 2-3 lidze po pierwsza też za wysoka. A napastnikom puszczać mecze jak grał Pekhart z peknietym zebrem czy Kante w formie. odpowiedz

Marcinos - 16.07.2020 / 10:55, *.a1.hr @Siedlce L: a Ja mysle, ze od kiedy mamy takie centrum treningowe i sklad trenerow to ponizej 1 ligi w ogole nie wypozyczac bo to tylko im zaszkodzi.



Ogrywac tak jak w Lechu, wielu mlodziezowcow na wielu pozycjach przygotowywanych do tych rol w meczu przez dluzszy czas podczas gry w II zespole albo CLJ.



Druga sprawa, to sa debiuty i to od razu w Gdansku z Lechia, wcale nie najlatwiejszy mecz. bez podstawowych zawodnikow - dobrze, ze byl Wszolek, Astiz i Cierzniak, ale potencjal takich zawodnikow daloby sie zauwazyc dopiero gdyby byl Antolic albo Veso ktorzy by do nich pare razy fajnie zagrali w srodku pola albo ze skrzydla.



Wczoraj nie kontrolowalismy meczu a do tego brakowalo nam opanowania w srodku pola i jakiekogokolwiek bardziej kreatywnego rozegrania pilki - a i tak Bartek Slisz dobrze sie wywiazywal ze swoich obowiazkow jako SP.



Jeszcze bedzie pieknie ;) odpowiedz

