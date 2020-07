Konferencja pomeczowa

Stokowiec: Jestem zadowolony

Środa, 15 lipca 2020 r. 23:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener Lechii): Zrobiliśmy wiele, by to spotkanie wygrać. Mieliśmy sporo składnych akcji i wszystko układało się po naszej myśli. Przejmowaliśmy inicjatywę i szukaliśmy bramki. Zabrakło jednak konkretnych sytuacji z przodu, nawet gdy graliśmy dwójką napastników.



Cieszę się, że wpuściliśmy na boisko trochę naszego zaplecza. Pokazaliśmy kibicom młodych zawodników, z którymi długo pracujemy i szykujemy ich do częstszej gry. Pokazali dziś serce i dużo jakości. Jestem zadowolony. Szkoda, że nie zakończyło się to zwycięstwem. Wiem, że jest niedosyt, ale trzeba być cierpliwym i konsekwentnym.



Legia potrafiła być groźna, odgryzała się. Widać, że w tej drużynie jest dużo jakości. Gratulowałem już im zdobycia mistrzostwa, zasłużenie wygrali ligę. Szkoda, że nie udało się nam dziś pokonać Legii, ale generalnie jestem zadowolony z tego, jak graliśmy.



Zagraliśmy w nieco innym ustawieniu, ponieważ uważam, że powinniśmy mieć alternatywy przed finałem Pucharu Polski. Czwarte miejsce w lidze jest nadal możliwe, zadecyduje ostatni mecz. Musimy wygrać we Wrocławiu i zrealizować cel.