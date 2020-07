Slisz: Liczę na więcej minut w nowym sezonie

- Wydaje mi się, że momentami nasza gra była bardzo dobra - częściowo możemy być zadowoleni. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki, choć trochę brakowało klarownych sytuacji i ostatniego podania - powiedział po meczu Bartosz Slisz . - Przy moim strzale Dusan Kuciak popisał się bardzo dobrą interwencją, szkoda że to nie wpadło. Fajnie byłoby strzelić zwycięską bramkę. Musimy cieszyć się z tego punktu. - Warto zawrócić uwagę jakim składem graliśmy. Myślę, że wykorzystaliśmy szansę. Przed nami kolejny mecz i sądzę, że będziemy wyglądać w nim jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że zagram w ostatnim meczu, a w kolejnym sezonie będę dostawał jeszcze więcej minut.

Vamos Legia - 20 godzin temu, *.vectranet.pl Nasz warszawski Angel Di Maria odpowiedz

miL) - 16.07.2020 / 21:56, *.centertel.pl Chłopak ma papiery na grę. W pierwszych meczach trochę zagubiony ale w ostatnim (ważnym) meczu z Cracovią zagrał bardzo dobrze (druga bramka to Jego zasługa). Jeżeli będzie dobrze prowadzony i nie odbije mu sodówa to będzie z Niego pożytek :) odpowiedz

Co Wy tam wiecie - 16.07.2020 / 21:24, *.centertel.pl Będzie kolejny nielot obok Smolińskiego, Masłowskiego, Szwocha i wielu, wielu innych "młodych i zdolnych". Gość chyba uwierzył w to, że naprawdę jest wart ten milion euro. W Legii nic jeszcze nie pokazał a już ma rozszczenia. Na pewno nie jest lepszy niż nasi chłopacy z rezerw, którzy serducho zostawiają dla Legii, a klub ściąga różne wynalazki z całej Polski, licząc że może akurat trafi nowego Karbownika. odpowiedz

Dom - 16.07.2020 / 23:41, *.chello.pl @Co Wy tam wiecie:

Od Smolińskiego to się odpier... odpowiedz

Ziooom - 16.07.2020 / 13:46, *.plus.pl Ślisz to drewniak.... odpowiedz

L - 16.07.2020 / 14:39, *.tpnet.pl @Ziooom: W takim razie co powiesz o antolicu? odpowiedz

Groch - 16.07.2020 / 16:31, *.play-internet.pl @Ziooom: on nie ma na nazwisko ślisz wielki kibicu odpowiedz

sraczkovic - 16.07.2020 / 13:04, *.orange.pl Spokojnie moze grac zamiast slabeusza Martinsa ktory nic nie daje w ofensywie. odpowiedz

RR - 16.07.2020 / 11:33, *.chello.pl Jeszcze tydzień temu po Pucharze Polski miał "jechane", że nie ten rozmiar kapelusza czy że kupiony na miliony monet, a nic nie gra.

Ja mu kibicuje, bo widać i umiejętności i walkę, a przede wszystkim charakter. Wczoraj na tle innych młodzieżowców wyglądał jak Pan Piłkarz. Im więcej będzie grał, tym więcej będzie z niego pociechy. odpowiedz

Wolfik - 16.07.2020 / 14:05, *.mm.pl @RR: Dokładnie. odpowiedz

L - 16.07.2020 / 14:40, *.tpnet.pl @RR: Zgadzam się odpowiedz

fantom - 16.07.2020 / 09:39, *.chello.pl wyglada bardzo obiecujaco. ma papiery, by byc wiodaca postacia w druzynie. zobaczymy. odpowiedz

Misiorro - 16.07.2020 / 09:17, *.a1.hr Nastepny mecz w pierwszej 11 i niech powoli zacznie przejmowac paleczke po Antoli, bo w przyszlym sezonie bedzie troche pustych miejsc do obsadzenia. odpowiedz

Pab(L)o - 16.07.2020 / 08:43, *.lukman.pl Wygląda to bardzo obiecująco, powodzonka! odpowiedz

Groch - 16.07.2020 / 07:29, *.play-internet.pl Na reszcie defensywny pomocnik który ma pier...nięcie w nodze,jest szansa że będą z niego ludzie odpowiedz

znajca - 16.07.2020 / 07:14, *.com.pl Żeby tylko nie pogubił się w życiu pozaboiskowym. Są szanse, że będzie z niego pożytek. odpowiedz

Juri - 16.07.2020 / 07:13, *.inetia.pl Też liczę na na grę Slisza,gorszy od Martinsa nie jest obecnie. odpowiedz

Gepetto - 16.07.2020 / 02:31, *.chello.pl Na bank dostaniesz więcej minut, a po kolejnym sezonie cały czas pierwszy skład od dechy do dechy.

eLoko czuję piniadz to będziesz jak Kulenovic tylko z tą różnicą, że lepszy od niego nawet z opaską na oczach.

Powodzenia odpowiedz

Wolfik - 16.07.2020 / 00:48, *.mm.pl Też mam taką nadzieję. Powodzenia! odpowiedz

