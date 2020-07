Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższe noty za środowy mecz w Gdańsku przyznaliście Pawłowi Wszołkowi i Bartoszowi Sliszowi - po 4,4 w skali 1-6. Najsłabiej zagrali natomiast Mateusz Cholewiak i Piotr Pyrdoł - noty po 2,8. W sumie oceniało 547 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5. Wszołek 4,4 Slisz 4,4 Cierzniak 4,0 Luis Rocha 4,0 Wieteska 3,8 Astiz 3,5 Cielemęcki 3,4 Remy 3,4 Stolarski 3,3 Mosór 3,0 Rosołek 2,9 Włodarczyk 2,9 Pyrdoł 2,8 Cholewiak 2,8

Gepetto - 12 godzin temu, *.chello.pl Jak macie Włodarczyka czy kogoś innego oceniać przez pryzmat ojca to sobie odpuście.

Przecież jak by to strzelił to by miał przynajmniej 4 znając ocenianie.

Chłopak zadebiutował wie ile przed nim roboty. Teraz albo się spali tym bardziej po komentarzach lub ocenie albo się weźmie do roboty i nie będzie czytał neta na swój temat.

Obstawiam to 1 i w bonusie szyderke na trybunach.

Poczekajmy co z nich będzie. Oby jednak coś niz nic. odpowiedz

SF - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Wlodarczyk za wysoko po niewykorzystanej sytuacji a LEGIA powinna objac prowadzenie i na pewno wielu widzialo pilke w bramce !! odpowiedz

tekken (L) - 16 godzin temu, *.230.92 Chcecie, aby wszyscy byli tacy perfekcyjni, a to tak nie będzie. Mi ten mecz dał dużo frajdy:). Przegląd piłkarzy, którzy są perspektywiczni. Dodatkowo debiut dwóch synów piłkarzy związanych mocno w przeszłości z Legią - dodatkowy smaczek - takich potrzebujemy, bo to DNA Legii. Jakby młody Włodar trafił w pierwszym strzale w debiucie to wiadomo nie ta krew;). odpowiedz

Lebaid - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Oceny młodych to jedno, a gra Wieteski to drugie. Skąd inąd przesympatyczny człowiek to na boisku Pan Faul. I nie piszę tu o tym konkretnym spotkaniu, a ostatnich lub nawet całym sezonie.

Redakcjo, może się pichylisz nad tematem? Ilość fauli vs. udane interwencje.



Chłopie, weź się w garść! Młody, a już trochę doświadczenia. Dobre warunki fizyczne, ale faul jest nawet jak podniesiesz ręce! Jeśli ma być progres to jest do poprawy.



Taka indywidualna refleksja.



Pozdro

odpowiedz

Przemyslav - 17 godzin temu, *.plus.pl W koncu spelnia swiadomoscia i bez glupiego zenujacego zartu mozna napisac.... Wlodarczyk za wysoko... odpowiedz

Pacho - 16 godzin temu, *.chello.pl @Przemyslav: lol odpowiedz

grzesiek - 17 godzin temu, *.centertel.pl Coz przy takich spotkania dawanie jakichs glupich not pilkarzom jest bezsensowne. Chlopaki, wiekszosc bardzo mlodych zagrali w pomieszanym skladzie. Do tego Remy albo astiz stolarski ktorzy rzadko wystepowali . Dla wielu byl to pierwszy mecz w ekstraklasie. Takie spotkania powinny byc bez not. Tymbardziej ze mlodemu czlowiekowi mozna obnizyc samoocene poprzez danie noty 2,9.... W skali 1-6 odpowiedz

masakra - 17 godzin temu, *.toneticgroup.pl Włodarczyk za wysoko! Geny, to geny. odpowiedz

WETERAN - 18 godzin temu, *.chello.pl Świetny żart! odpowiedz

