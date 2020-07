Siedmiu legionistów nominowanych do nagród sezonu

Trzydziestu piłkarzy i trenerów zostało nominowanych do nagród podsumowujących rywalizację w sezonie 2019/20 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wyboru zdobywców nagród dokona teraz 14-osobowa kapituła złożona z dziennikarzy, ekspertów oraz przedstawicieli Ekstraklasy S.A. i PZPN. W każdej kategorii zostali nominowani legioniści. Wyboru sześciu nominowanych w każdej z kategorii dokonała Ekstraklasa S.A. bazując m.in. na oficjalnych statystykach ligowych E-Stats. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele jedenastu klubów. Bramkarz sezonu: Dusan Kuciak (Lechia), Radosław Majecki (Legia), Frantisek Plach (Piast), Pavels Steinbors (Arka), Dante Stipica (Pogoń), Matus Putnocky (Śląsk) Obrońca sezonu: Michał Karbownik (Legia), Jakub Czerwiński (Piast), Igor Lewczuk (Legia), Lubomir Satka (Lech), Tomas Petrasek (Raków), Artur Jędrzejczyk (Legia) Pomocnik sezonu: Jorge Felix (Piast), Kamil Jóźwiak (Lech), Damjan Bohar (Zagłębie), Domagoj Antolić (Legia), Dani Ramirez (Lech), Jesus Jimenez (Górnik) Napastnik sezonu: Christian Gytkjaer (Lech), Jarosław Niezgoda (Legia), Flavio Paixao (Lechia), Igor Angulo (Górnik), Piotr Parzyszek (Piast), Bartosz Białek (Zagłębie) Trener sezonu: Waldemar Fornalik (Piast), Vitezslav Lavicka (Śląsk), Marek Papszun (Raków), Aleksandar Vuković (Legia), Dariusz Żuraw (Lech), Michał Probierz (Cracovia) Członkowie kapituły mogą oddawać swoje głosy na trzech ich zdaniem najlepszych trenerów i piłkarzy w każdej z kategorii do czwartku – dzień po zakończeniu przedostatniej 36. Kolejki sezonu. Wyboru dokonają eksperci piłkarscy: Michał Kołodziejczyk, Krzysztof Marciniak i Żelisław Żyżyński z CANAL+, Michał Zawacki i Robert Podoliński z TVP, Wojciech Bajak z Ekstraklasa.org, Michał Zachodny z PZPN, Mateusz Januszewski z EkstraStats, Mateusz Rokuszewski z Weszło, Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, Paweł Kapusta z WP Sportowe Fakty, Andrzej Janisz z Polskiego Radia, Paweł Wilkowicz ze Sport.pl i Roman Kołtoń (Prawda Futbolu). Zdobywców nagród poznamy w trakcie ostatniej 37. kolejki, podczas wręczenia nagród na stadionach. W trakcie ostatniej kolejki najbardziej prestiżową nagrodę otrzyma także Piłkarz Sezonu, który jako jedyny zostanie wybrany przez wszystkich zawodników PKO Bank Polski Ekstraklasy. Będą oni oddawać swoje głosy na wszystkich piłkarzy nominowanych na poszczególnych pozycjach przez Ekstraklasę S.A.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)istek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A gdzie jest Vesović? odpowiedz

Wrath - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kuciak/Putnocky

Jędza

Bohar

Gytkjaer

Lavicka (z takiego gówna ukręcić 4 drużynę to sztuka) lub Vuko (autorska drużyna bez gwiazd rozstrzygnęła sprawę szybciej niż chociażby ta x Vadisem i Niko) odpowiedz

Lajdak87 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Wrath: Papszun będzie trenerem sezonu odpowiedz

BIE(L)ANY - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Majecki

Karbownik

Bohar

Gytkjaer

Vuković





odpowiedz

Nic się nie stało - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @BIE(L)ANY :majecki??? Hahaha odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.