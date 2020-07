FC Szczecinek organizuje II Dzień Dziecka z Legią

Kibice Legii Warszawa ze Szczecinka w tym roku organizują po raz drugi "Dzień Dziecka z Legią Warszawa". Impreza dla najmłodszych odbędzie się w niedzielę, 26 lipca w godzinach 12:00-16:00 w hali "Ślusarnia". Dla dzieci przygotowanych będzie mnóstwo atrakcji, w tym darmowy poczęstunek, upominki, konkursy z nagrodami, zabawy z animatorem, dmuchane zamki, malowanie twarzy, pokazy akrobatyczne, a także napoje, lody, popcorn, grill oraz ognisko. Imprezę poprowadzi DJ Przemo. Ponadto podczas imprezy odbędzie się turniej w Fifę z atrakcyjnymi nagrodami. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

Kozioł - 17 godzin temu, *.250.66 Brawo dla legijnego Szczecinka!!! odpowiedz

Matigol - 16.07.2020 / 19:10, *.orange.pl Nie pierwszy raz FC Szczecinek pokazuje moc. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej działalności panowie - czapki z głów ! Dzięki Wam rośnie w waszym rejonie przyszłość kibicowska z (L) na piersi ! Dużo sił i zapału w szerzeniu miłości do Legii Warszawa ! odpowiedz

Maniek - 16.07.2020 / 16:23, *.centertel.pl Mają skurczybyki rozmach! Brawo! odpowiedz

Korda - 16.07.2020 / 17:52, *.centertel.pl @Maniek: Siara jakby żył to by się mógł uczyć od nich odpowiedz

