Luquinhas kuszony przez szejków. Możliwe odejście Kante i Wieteski

Przegląd Sportowy informuje, że od kilku tygodni arabscy szejkowie kuszą Luquinhasa. Determinacja ich jest tak duża, że są gotowi spełnić wszystkie warunki Brazylijczyka i zapłacić Legii kilka milionów euro. Kontrakt Luquinhasa z Legią obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Nie wiadomo jaka będzie najbliższa przyszłość Jose Kante . Piłkarz aktualnie leczy kontuzję i do dyspozycji trenera będzie w sierpniu, ale Dariusz Mioduski nie wykluczył w poniedziałek w programie "4-4-2" na TVP Sport, że Gwinejczyk może mieć jakieś inne plany: - Z Jose Kante mamy opcję przedłużenia kontraktu na kolejny sezon, ale nie ukrywam, że możemy mieć za niego oferty. Będzie też zależało od niego, co będzie chciał robić - powiedział prezes Legii. Kontrakt Kante obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. Przegląd Sportowy dodaje, że frustracja zawodnika po doznaniu urazu mogła wynikać z tego, że wiedział, iż obserwuje go klub z Bliskiego Wschodu. Z kolei Mateuszem Wieteską zainteresowane są kluby z silniejszych lig Europy. 23-letni stoper Legii obserwowany był przez przedstawicieli Middlesbrough i Arminii Bielefeld. "Wietes" ma jeszcze 3 lata kontraktu ze stołecznym klubem.

Krzeszczu - 12 minut temu, *.bredband2.com Powtarzam, najlepszym, najwazniejszym i pierwszym transferem powinien byc Michal Adamczewski. odpowiedz

L57 - 18 minut temu, *.chello.pl Na każdej pozycji Legia potrzebuje wzmocnień !!! odpowiedz

loko - 20 minut temu, *.vectranet.pl gonic wszystkich, i tak do pucharow nie wejdziemy, wiec niech się choc budżet zamknie odpowiedz

L57 - 17 minut temu, *.chello.pl @loko: Na czym jedziesz, bo jak widać jest to skuteczne. odpowiedz

Sebo(L) - 25 minut temu, *.master.pl Jeżeli chcemy realnie myśleć o fazie grupowej którejś z Lig europejskich pucharów to w żadnym wypadku nie możemy pozbywać się w tym momencie takiego piłkarza jak Luquinas.Byłby to największy błąd jaki można byłoby popełnić.Człowiek jest już ograny w Legii,zna już polską ligę i daje drużynie naprawdę dużo.Pal licho,że szejkowie kuszą.No chyba,że wyłożą 10 baniek i za połowę tego można by ściągnąć jakiegoś "kozaka" choć raczej jest tylko marzenie. To samo Kante.Zawodnik,bez którego bramek nie byłoby tego mistrzostwa.Napastnik,który potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.Szkoda by było gdyby przed kwalifikacjami do LM miał odejść. Jeśli chodzi o pozostałych to na pewno dużym osłabieniem było odejście już teraz "Karbo". Siła napędowa Legii w akcjach ofensywnych wyprowadzanych ze strefy obronnej.Prawdziwy brylant.Wieteska nie jest nie do zastąpienia i to według mnie byłaby najmniejsza strata,którą dało by się szybko uzupełnić. Największym problemem na dziś jest obsada pozycji bramkarza.Cierzniak co prawda jest solidny ale nigdy nie wybił się ponad przeciętność.Muzyk niestety to jeszcze nie ta liga i nie ten poziom.Być może przyjdzie jego czas ale na pewno nie teraz.Trzeba by poszukać solidnego bramkarza w Ekstraklasie (Steinbors,Stipica,Plach) lub poszukać kogoś na południu Europy (Czechy,Słowacja,Bułgaria) odpowiedz

Jano - 46 minut temu, *.orange.pl droga redakcjo zmieńcie te głosowanie o pozycję w której Legia potrzebuje wzmocnień na to żeby można było głosować na więcej niż 1 pozycję bo Legia potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach a nie na jednej.co da kupno bramkarz jak nie będzie obrony pomocy ataku? :) odpowiedz

kaszex79 - 54 minuty temu, *.telkab.pl I się zaczyna...stara śpiewka odpowiedz

Jane - 55 minut temu, *.play-internet.pl Kante tak się spinał do odejścia,ze po kontuzji kopał nasze barwy!Słabo,bardzo słabo! odpowiedz

Potrzebni od zaraz: bramkarz, skrzydłowy i napastnik.

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak tak dalej pójdzie, to trzeba się będzie obżerać bilobilem i przejść kursy ćwiczenia pamięci, by zapamiętać składy Legii z ostatnich kilku lat. Niestety, Legia to dla Mioduskiego to tylko biznes. Reszta to pic. odpowiedz

Rob17 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nigdy n ie będzie piłkarzy nie na sprzedaż a kilka milionów za Luquinhasa to akurat atrakcyjna oferta. Choć przy ilości kontuzji lepiej aby odeszło jak najmniej. odpowiedz

Krychu - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak się wyprzedamy i nie wzmocnimy to stracę nadzieje na cokolwiek.

Chcemy coś osiągnąć? To wzmacniamy się i robimy ekipę! odpowiedz

Fugkbku - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba nie mieć rozumu żeby przy tylu kontuzjach sprzedawać tylu graczy. odpowiedz

Quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Może się nie znam, ale wymiana składu co pół roku powodować będzie to, co zawsze - niespełnione nadzieje i spełnione rozczarowania... odpowiedz

