Konferencja przedmeczowa

Vuković: W Gdańsku jeden debiut

Wtorek, 14 lipca 2020 r. 10:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Do Gdańska zbieramy tylko grupę ludzi, która dzisiaj będzie na treningu. Na tę chwilę jest to 17 osób. Wcale nie jest tak, że ten skład będzie rezerwowy. Zagra bardzo dużo zawodników, którzy występowali w różnych częściach tego sezonu i są doświadczeni. Szykuje się jeden debiut - od początku powinien zagrać Radek Cielemęcki - mówi przed starciem z Lechią Aleksandar Vuković.



- Mamy jeden mecz z Pogonią, w którym też będzie okazja dać szansę młodemu zawodnikowi. Ogólnie chodzi o to, by nie patrząc kto jest młody a kto stary, dać więcej możliwości pokazania się tym zawodnikom, którzy są z nami przez cały czas, a grali do tej pory mniej. Damian Warchoł i Nikodem Niski są zgłoszeni i będą brani pod uwagę na mecz z Lechią.



- Inne ustawienie na Lechię? Jestem zwolennikiem tezy, że liczy się realizacja. Dopasowujemy naszą grę do personaliów. Chcemy iść swoją drogą, która jest jasna i przejrzysta. Delikatne modyfikacje będą, ale żadnych diametralnych zmian nie będzie.



- Jak oceniam na chłodno mecz z Cracovią? Pozytywnie. Drużyna zareagowała należycie po spotkaniu pucharowym. Zawsze ważne jest to, co jest przed nami oraz to z jaką determinacją i koncentracją gramy mecz. To powinno być dla nas kolejnym dowodem, że to jest jedyna droga jaką można iść ku sukcesowi.



Pierwsza noc w Legia Training Center, przygotowania w Książenicach

- W pewnym momencie zastanawialiśmy się czy to dobry moment, by robić taką zmianę, ale podjęliśmy dobrą decyzję. Pojawiły się w zasadzie same pozytywne bodźce i dużo pozytywnej energii, po tym jak tam trafiliśmy. To znakomicie przygotowane miejsce, by drużyna przygotowywała się do meczu. Cieszę się, że pierwszy nasz nocleg w tym miejscu został zwieńczony mistrzostwem Polski. Niech to będzie dobry prognostyk na to wszystko, co jest przed nami. Bardzo dobrze to wszystko się zaczyna.



- Oprócz przygotowań do Lechii już czynimy plany związane z tym, co zaraz będzie przed nami. Stąd decyzja o odpoczynku dla zawodników bardzo eksploatowanych w ostatnim czasie, którzy potrzebują kilka dni więcej regeneracji. Do zajęć wracamy 29 lipca, ale nie ma mowy o klasycznym okresie przygotowawczym. Będziemy kontynuować naszą podróż, a najważniejsze cele to oczywiście kwalifikacje Ligi Mistrzów. Wraz ze startem treningów oficjalnie przeprowadzamy się do Legia Training Center. Tam są możliwości żeby zrobić krótsze i dłuższe zgrupowanie. Nie ma mowy o tym, żeby szukać jakiegoś wyjazdu i generować niepotrzebne koszty. Nie po to ten ośrodek powstał. Czeka nas raptem 10 dni pracy i mecz Superpucharu Polski. Skorzystamy z tego maksymalnie.



Trener miesiąca



- Brak wyróżnienia trenera miesiąca nie dla mnie zaskoczeniem. Zdaję sobie sprawę w jakim klubie pracuję. Nie muszę być trenerem miesiąca czy roku, bo każdy sukces Legii odbiera tak, że każdy byłby w stanie go osiągnąć. Sam głosowałem wielokrotnie na innych trenerów. Czasami jest tak, że ktoś zalicza fajną serię w miesiącu. Nie sądzę bym był jakoś lekceważony.