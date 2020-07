Urlopy kilku zawodników szansą dla zmienników

Po sobotnim meczu w z Cracovią kilku zawodników z pierwszej drużyny wyjechało na urlopy i nie zagra w Gdańsku. Sztab szkoleniowy podjął decyzję o tym, by najbardziej eksploatowani w ostatnim czasie piłkarze mieli czas na odpowiednią regenerację. Trener Aleksandar Vuković zabiera więc na Pomorze zaledwie 17 graczy, czyli tylu będzie dziś trenowało. Urlopy otrzymali Artur Jędrzejczyk , Michał Karbownik , Domagoj Antolić , Walerian Gwilia i Luquinhas . Z kolei z powodu urazów wykluczony jest występ aż ośmiu graczy. Z drużyny rezerw dołączyli natomiast Damian Warchoł i Nikodem Niski . Kadra na mecz z Lechią: Bramkarze: Radosław Cierzniak, Mateusz Kochalski, Wojciech Muzyk Obrońcy: Paweł Stolarski, Inaki Astiz, Luis Rocha, Ariel Mosór, Mateusz Wieteska, Nikodem Niski Pomocnicy: Mateusz Cholewiak, Radosław Cielemęcki, Piotr Pyrdoł, Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Damian Warchoł Napastnicy: Maciej Rosołek, Szymon Włodarczyk Kontuzjowani: Igor Lewczuk, William Remy, Marko Vesović, Andre Martins, Arvydas Novikovas, Jose Kante, Tomas Pekhart, Vamara Sanogo Prawdopodobna wyjściowa jedenastka na mecz w Gdańsku: KURSY NA LECHIA - LEGIA 1 2,05 1 4,05 2 3,30

