Stokowiec: Legia się regeneruje, a przed nami finał sezonu

Wtorek, 14 lipca 2020 r. 11:52 Woytek

- Chcemy walczyć i osiągnąć cel jakim jest czwarte miejsce. Ponadto przed nami mecz sezonu, czyli finał Pucharu Polski. Chcemy do niego przygotować się jak najlepiej. Być może zdecydujemy się, że ktoś odpocznie przed finałem, a ktoś dostanie więcej minut, by mieć większe spektrum działania - mówi Piotr Stokowiec przed środowym meczem.



- Legia bez 11 zawodników? Mówiąc półżartem, to to liczba zbliżona do tej jaką po drodze zgubiliśmy. Nie da się porównać naszej sytuacji do tej, w jakiej teraz znajduje się Legia, która właśnie zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Trener Vuković ma komfort i może regenerować zawodników. My jesteśmy na innym etapie. Przed nami najważniejsze mecze sezonu i diametralnie inna sytuacja. Będziemy trzymali się swojego planu. Legia to zawsze to atrakcyjny przeciwnik, bez względu na to jaki skład personalny wystawi.



- Chcemy wyjść takim składem, który zapewni nam trzy punkty. Ten mecz to będzie zwieńczenie sezonu w Gdańsku. Kibice na pewno liczą na dobre widowisko i będziemy chcieli dla nich zagrać. Nie zamierzam się asekurować czy dokonywać eksperymentów. Chcemy trzymać się swojego planu i zagrać ciekawe atrakcyjne spotkanie.