Na stadionach: Lepiej gonić króliczka, niż mieć w klubie Zająca

Wtorek, 21 lipca 2020 r. 12:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sezon 2020/21 w ekstraklasie został zakończony. Znamy również dwóch z trzech beniaminków najwyższej klasy rozgrywkowej - są nimi Podbeskidzie oraz Stal Mielec. Ostatni zespół, który wywalczy awans poznamy 31 lipca, kiedy zakończą się baraże. Te rozgrywane będą również w drugiej lidze, a przed nami także finał Pucharu Polski.



W piątek w Lublinie rozegrany zostanie finał Pucharu Polski pomiędzy Cracovią i Lechią. Oba kluby otrzymały bardzo skromne liczby wejściówek - po 670 sztuk.



W ostatnim tygodniu na wyjazdach pojawili się fani Lechii (w zaprzyjaźnionym Wrocławiu), Lech (na meczu przyjaźni w Krakowie) oraz Jagiellonia w Poznaniu, dzięki uprzejmości lechitów. Kolejny raz na wyjazdowy szlak ruszyli fani Rakowa, ale przez smutnych panów, nie dane im było dotrzeć do celu.



Opraw tym razem było jak na lekarstwo. Skromną choreografię na meczu kończącym sezon zaprezentowali ultrasi "Kolejorza". Poza tym pokazy pirotechniczne zaprezentowali jedynie fani Stali Sanok i Regi Trzebiatów.



Ekstraklasa - 37. kolejka:



Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk ()

Ponad 6,7 tys. fanów obejrzało mecz przyjaźni, na którym wrocławianie wraz z przybyłymi lechistami wystawili liczny młyn. Wywiesili transparent "Tadeusz Pawłowski zdobywałeś trofea, czas wygrać z podstępną chorobą! Wierzymy w Wasze zwycięstwo, Śląsk Wrocław jest zawsze z Tobą!" oraz "Puchar dla Lechii".



Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (150)

Lechici na ostatnim meczu sezonu zaprezentowali transparent w barwach "Siłą Lecha jest drużyna", nad którym machali flagami na kijach i odpalili race. W sektorze gości, dzięki uprzejmości poznaniaków, zasiadła grupa białostoczan (bez flag) - ok. 150 osób.



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (-)

Około 5,5 tys. fanów obejrzało ostatnie spotkanie sezonu przy Łazienkowskiej. Brak bluzgów pod adresem Pogoni, brak również oprawy. Po meczu na murawie miała miejsce dekoracja mistrzów Polski.



Raków Częstochowa - Wisła Płock (-)

Niespełna 800 widzów obejrzało ostatni mecz Rakowa w sezonie, rozegrany jakżeby inaczej - w Bełchatowie. W młynie częstochowian symboliczne dwa płótna.



Wisła Kraków - Arka Gdynia (-)

Wiślacy w skromnym młynie wywiesili transparent poświęcony kończącemu karierę Pawłowi Brożkowi - "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Chyba, że to Wisła. Broziu, dzięki za wszystko".



Korona Kielce - ŁKS Łódź (-)

Koroniarze na pożegnalnym meczu w ekstraklasie wywiesili transparent w barwach klubowych - "Korono jesteśmy z Tobą, nie opuścimy Cię, nigdy Cię nie zdradzimy, bo my kochamy Cię!". Ponadto wywiesili transparent "Lepiej gonić króliczka (z logo ekstraklasy) niż mieć w klubie zająca (w odniesieniu do prezesa klubu, Krzysztofa Zająca)". Na trybunach pojedyncze osoby w barwach ŁKS-u.



Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (-)

4,2 tys. widzów na kończącym sezon meczu w Zabrzu. Na trybunach nic godnego uwagi.



Piast Gliwice - Cracovia (-)

Niespełna dwa tysiące kibiców na meczu z Cracovią. Piłkarze Piasta po zajęciu trzeciego miejsca w tabeli ponownie będą mieli okazję występować w europejskich pucharach.



Ekstraklasa - 36. kolejka:



Cracovia - Lech Poznań (250)

Mecz przyjaźni w Krakowie obejrzało 3,2 tys. widzów. W młynie "Pasów" zawisła jedna flaga lechitów. Gości na trybunie z Cracovią około 250.



ŁKS Łódź - Raków Częstochowa (60)

Na trybunach poniżej tysiąca widzów. Raków próbował dojechać na mecz do Łodzi, ale tym razem psiarnia zatrzymała ich eskapadę na trasie, w okolicach Głuchowa.



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (-)

Przyzwoity młyn "Jagi", biorąc pod uwagę aktualną sytuację i ogólną frekwencję na stadionie (3,3 tys.).



Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (-)

Na trybunach niespełna 900 widzów.



Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (-)

Bardzo skromny młyn lubinian na meczu z Wisłą, zresztą jak i frekwencja na całym stadionie (1153 widzów).



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (-)

Na meczu 5,7 tys. widzów. Gospodarze ze sporą ilością bluzgów pod adresem Legii. Przez ostatnich kilkanaście minut doping zarzucały dzieciaki.



Wisła Płock - Korona Kielce (-)

Skromny młyn płocczan, na trybunach 727 widzów - najmniej w całej przedostatniej kolejce sezonu.



Arka Gdynia - Górnik Zabrze (-)

Pożegnalne spotkanie Arki w ekstraklasie przed własną publicznością obejrzało 1,9 tys. widzów. Arkowcy wywiesili transparent "W Gdyni bez zmiany, Antek jest do wymiany!".



Niższe ligi:



Alit Ożarów - Naprzód Jędrzejów (27)

Delta Miłoradz - Bałtyk Gdynia (6)



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu z Pogonią Szczecin:









Raków Częstochowa na meczu z Wisłą Płock (w Bełchatowie):





Śląsk Wrocław na meczu z Lechią Gdańsk:





Korona Kielce na meczu z ŁKS-em Łódź:







Wisła Kraków na meczu z Arką Gdynia:









Lech Poznań na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Legią Warszawa:





Zagłębie Lubin na meczu z Wisłą Kraków:





Arka Gdynia na meczu z Górnikiem Zabrze:







Jagiellonia Białystok na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Podbeskidzie Bielsko-Biała na meczu z Odrą Opole:









Cracovia na meczu z Lechem Poznań:





Stal Sanok na meczu z Karpatami Krosno:





Odra Opole na meczu z Olimpią Grudziądz:





Rega Trzebiatów na wyjazdowym meczu z Gryfem Kamień Pomorski:





RKS Radomsko na meczu z Unią Skierniewice:





Resovia na meczu z Widzewem Łódź: