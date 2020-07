Rumuński napastnik na celowniku Legii

Po wywalczeniu mistrzostwa Polski Legia zaczęła myśleć o kadrze na przyszły sezon. Jednym z priorytetów jest sprowadzenie napastnika. W kręgu zainteresowań "Wojskowych" znalazł się Alexandru Baluta , który ostatnio był wypożyczony do Slovana Liberec ze Slavii Praga - podaje rumuński serwis "Digi Sport". 26-latek w 28 spotkaniach sezonu 2019/20 strzelił 6 bramek. Baluta dwa lata temu przeszedł z CS Universitatea Craiova do Slavii za 2,65 mln euro. Dla praskiego klubu zagrał w 34 meczach, w których strzelił zaledwie cztery gole. O pozyskanie Baluta walczy również węgierski klub Puskas Akademia FC, który w minionym sezonie zajął trzecie miejsce w lidze. Jak na razie trudno jest jednak mu spełnić oczekiwania finansowe rumuńskiego napastnika.

Jarzabek - 3 minuty temu, *.centertel.pl Moze to plotki tylko, moze zle jezyki tak tylko mowia o tym transferze, lubu dubu, lubu dubu.... odpowiedz

scot - 4 minuty temu, *.comcast.net Chyba w Legii kogos niezle porabalo ze chce Balute.

Moze Rodado z Ibizy jest do wyjecia?

A co z Loquinas z Portugalii? odpowiedz

Rytm - 7 minut temu, *.atman.pl To już lepiej nie brać nikogo. Serio. odpowiedz

Kolos - 40 minut temu, *.play-internet.pl Fake news przecież 4 bramki ogórka to smiech odpowiedz

Autor - 54 minuty temu, *.135.90 a Wy nadal w szoku ze DM mydli wam oczy hehe. On tu wzbija fortune na Legii a sie nie przyzna! Pier...enie ze dziura budzetowa... Chlop pprzyszedl sie nachapac to jest BIZNESMEN a nie Sw. Stanislaw zeby swoj majatek tu rozpier...lac ku radosci kibicow... Jego plan to minimalny wkladw ten biznes. Czekam kiedy wszystcy to zrozumieja... TAKIE TRANSFERY TO JEST STRZAL SOBIE W KOLANO PO RAZ KOLEJNY. odpowiedz

Cortez - 56 minut temu, *.85.64 Może grac też na prawym skrzydle i na środku pomocy. Może tak własnie był ustawiany i stąd niewiele bramek. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl Życzę Węgrom sukcesu. odpowiedz

Bródno - 27 minut temu, *.play-internet.pl @Roma: dokładnie odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Skoro przy rumuńskim napastniku jesteśmy,to nasuwa się pytanie: co z legendarnym Alibec'em? Czy to koniec kilkuletniej sagi,czy będzie odc. 2610 ? :D odpowiedz

(L)ukasz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie no kurde serio??! Kiedy w końcu zaczniemy traktować się poważnie... Wzmocnienie na miarę walki o Europę - "napastnik" 6 bramek w 28 meczach :D :D :D Kozak!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @(L)ukasz: czytałem, że to bardziej prawy skrzydłowy, ale może też zagrać na ofensywnym pomocniku i w razie konieczności w ataku. Przed transferem do Czech miał 17 bramek w jednym sezonie ligowym w lidze rumuńskiej. Myślę, że to może być dobry transfer. Choć wolałbym lewego pomocnika. Na tej pozycji jest Wszołek odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.232.76 @(L)ukasz: No bez kitu, nic się nie zmienia. Osobiscie wolę zawodników nawet z drugich lig europejskich, ale z liczbami które dowodzą skutecznosci. odpowiedz

Olaf - 56 minut temu, *.vectranet.pl @(L)ukasz: popieram kolegę - jak mamy kupować "napastników" z 6 bramkami to lepiej niech gra małolat Legii - też tyle strzeli : ) odpowiedz

