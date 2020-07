Plotki transferowe: Legia chce ukraińskiego bramkarza

W letnim oknie transferowym jednym z kluczowych zadań będzie pozyskanie bramkarza. Jak informują ukraińskie media, Legia zaoferowała pół miliona euro za 21-letniego Dmytro Riznyka , lecz propozycja została odrzucona. Skauci "Wojskowych" mieli niedawno nawet gościć na finale Pucharu Ukrainy, w którym Worskła Połtawa z Riznykiem w bramce przegrała po rzutach karnych z Dynamem Kijów. Riznyk jest młodzieżowym reprezentantem Ukrainy. Rok temu wywalczył nawet mistrzostwo świata U-20, kiedy turniej ten rozgrywany był w Polsce, lecz wówczas był bramkarzem rezerwowym. W tym sezonie rozegrał 18 meczów, w których sześciokrotnie zachował czyste konto. Do tej pory Legia nie miała szczęścia do ukraińskich bramkarzy. W latach 2008-2012 w kadrze stołecznego klubu był Kostiantyn Machnowskij , który w pierwszej drużynie rozegrał zaledwie siedem meczów. Kilka lat później podpisano kontrakt z obiecującym Igorem Berezowskim . Wówczas 22-letni zawodnik spędził w Warszawie tylko kilka miesięcy i nie doczekał nawet debiutu w pierwszej drużynie.

