Wypożyczeni: Żyro blisko awansu do ekstraklasy

Cezary Miszta powalczy ze swoim zespołem o ekstraklasę. Radomiak po remisie z Termaliką zapewnił sobie start w barażach. Z kolei Mateusz Żyro ma szansę na bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obrońca Stali Mielec zagrał 90 minut w wygranym spotkaniu z Chrobrym Głogów. Dzięki temu "Stalówka" ma cztery punkty przewagi nad kolejnym zespołem na dwa mecze do końca. W I lidze pełne spotkania zaliczyli również Mateusz Bondarenko oraz Konrad Matuszewski. Ekstraklasa Mateusz Hołownia (Wisła Kraków) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Zagłębiem Lubin Mikołaj Kwietniewski (Wisła Płock) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Koroną Kielce I liga Mateusz Bondarenko (Stomil Olsztyn) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Puszczą Niepołomice. Ukarany żółtą kartką. Kacper Kostorz (Miedź Legnica) - do 75. minuty w wygranym 3-0 meczu z GKS Bełchatów Konrad Matuszewski (Wigry Suwałki) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Sandecją Nowy Sącz. Ukarany żółtą kartką. Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Chojniczanką Chojnice Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) - do 89. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Stomilem Olsztyn Mateusz Żyro (Stal Mielec) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Chrobrym Głogów. Ukarany żółtą kartką. Radomiak Radom Cezary Miszta - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Termaliką Nieciecza Kacper Pietrzyk - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Termaliką Nieciecza II liga Bartłomiej Ciepiela (Stal Stalowa Wola) - od 67. minuty w przegranym 0-3 meczu z Widzewem Łódź Grecja Dominik Nagy (Panathinaikos Ateny) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Arisem Saloniki

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

MIODUSKI OUT !!!!! - 10 godzin temu, *.btcentralplus.com Stal Mielec w Ekstraklasie .BRAWO !! Wszyscy gratuluja....tylko nie Legia.... odpowiedz

wawerr - 17 godzin temu, *.tpnet.pl ciekawe gdzie będzie grał Michał Żiru tzn Żyro w przyszłym sezonie, czy będzie siedział na ławce w pierwszoligowej Koronie Kielce bo znowu stwierdzą że to drewno i się nie nadaje do gry czy będzie grał w pierwszym składzie w Ekstraklapowej Stali Mielec... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 9 godzin temu, *.plus.pl @wawerr: dziś 2 brameczki, i asysta od poprzeczki - drugiego stopnia ;). Ja bym go zostawił jeszcze rok w Mielcu. odpowiedz

Dawid Famecky - 20 godzin temu, *.wdm.pl Proszę nie pisać bzdur na nasz temat. Stal Mielec to nie żadna "Stalówka"!!! Stal to Stal. Stalówka to Stalowa Wola i jak jakiś mielczanin słyszy te herezje to raczej nie jest zadowolony, że ktoś nas myli z naszymi stadionowymi wrogami. odpowiedz

Hautausmaa - 18 godzin temu, *.mm.pl @Dawid Famecky: Sorki Stalówka. Cieszcie się, że nie Amica. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 10 godzin temu, *.btcentralplus.com @Dawid Famecky: Dawid, Uspokuj sie czlowieku. Jestescie w Ekstraklapie po 24 dlugich lat !!!!!! Idz do sklepu, kup wiadro wodki i......ZABAWA !!!!! odpowiedz

eLo - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Dawid Famecky: Nie posraj się buraku odpowiedz

Juzeeeek - 22 godziny temu, *.chello.pl A Miłosz Kozak już nie jest zawodnikiem Legii?

Aktualnie to najlepszy skrzydłowy w 1 lidze. odpowiedz

Daniel1916 - 17 godzin temu, *.tpnet.pl @Juzeeeek: Miłosz Kozak przeszedł za darmo do Podbeskidzia i został wypożyczony w tym sezonie do Chrobrego. W przyszłym sezonie pewnie będzie solidnym wzmocnieniem Podbeskidzia w ekstraklasie. odpowiedz

Wolfik - 17 godzin temu, *.mm.pl @Juzeeeek: Z tego co mi wiadomo jest zawodnikiem Podbeskidzia obecnie wypożyczonym do Głogowa. Czy Legia ma zapewnioną opcję pierwokupu ( a raczej ponownego zakupu) tego nie wiem - swojego czasu były przepychanki na linii Warszawa-Bielsko odnośnie kwoty ekwiwalentu, która miała być zmniejszono w zamian za takowy zapis. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.