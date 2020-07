Cielemęcki: Na taki moment czeka się całe życie

- O tym, że zadebiutuję dowiedziałem się dwa dni przed meczem. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy, ponieważ na taki moment czeka się całe życie. To było wyjątkowe spotkanie, ale traktowałem je jak każde inne. Byłem skoncentrowany na pracy, którą mam wykonać - powiedział po meczu z Lechią Radosław Cielemęcki . - Na boisku czułem się bardzo dobrze. Myślę, że to był udany debiut, chociaż przytrafiły mi się błędy, które będę musiał przeanalizować. Drużyna wyglądała bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z remisu, chociaż wiemy, że mogliśmy pokusić się o zwycięstwo - dodał pomocnik.

kowaL - 16.07.2020 / 14:30, *.play-internet.pl W porównaniu do dwóch kopaczy po tatusiach, to Radziu dałeś radę! odpowiedz

SF - 16.07.2020 / 09:16, *.tpnet.pl Nie bylo zle ale zawsze moze byc lepiej !! odpowiedz

Marcinos - 16.07.2020 / 09:14, *.a1.hr Mlody dal rade i wrozymy mu dobra przyszlosc, ***** anonimow piszacych farmazony w necie ;) odpowiedz

Profesor207 - 16.07.2020 / 08:47, *.centertel.pl Młody dał radę. Udźwignął ciężar. odpowiedz

Szmu(L)ki - 16.07.2020 / 00:39, *.chello.pl 17latek gra ciężki wyjazd na diabelnie kluczowej pozycji środkowego pomocnika i nie daje d... Brawo Vuko za przygotowanie młodych. odpowiedz

wrt - 16.07.2020 / 08:58, *.net.pl @Szmu(L)ki: Borysiuk przy Vuko debiutował w wieku 16 lat ,na tej samej pozycji jednocześnie zastępując starszego kolegę , więc to nie pierwszy raz , już wtedy miał zadatki na trenera okazuje się odpowiedz

cieciu - 15.07.2020 / 23:59, *.orange.pl wybitna wypowiedź odpowiedz

Szmu(L)ki - 16.07.2020 / 00:46, *.chello.pl @cieciu: no ty w wieku 17 lat po tak ważnym wydarzeniu w życiu byś wyjechał z rozprawką doktorską i analizą meczu godną Kloppa xD



Koleś w wieku 17 lat spełnia marzenia, a ty walisz anonimowe farmazony w internecie LOLZ odpowiedz

Wolfik - 16.07.2020 / 00:51, *.mm.pl @Szmu(L)ki: Szkoda komentować... odpowiedz

