Astiz: Zagraliśmy nieźle

- Na boisku czułem się bardzo dobrze, chociaż długo nie grałem. Wydaję mi się, że zarówno ja jak i cała drużyna wywiązaliśmy się z tego, czego oczekiwał od nas trener. Nasza gra wyglądała nieźle - stwierdził po zremisowanym meczu z Lechią Inaki Astiz . - Debiutanci zagrali dzisiaj dobrze. To był dla nich ważny mecz i widać było, że chcą się pokazać z dobrej strony. "Cielu" wystąpił od pierwszej minuty i udowodnił, że ma spory potencjał. Mam nadzieję, że doświadczenie, które zebrali będzie im pomagało w przyszłości - powiedział obrońca.

Zlb82 - 16.07.2020 / 14:07, *.t-mobile.pl Szpaler. Coś pięknego!!!!Szacun. odpowiedz

Matt - 16.07.2020 / 13:34, *.tpnet.pl W nowym sezonie Inaki na boisko, Wietes na ławkę. odpowiedz

