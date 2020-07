Dorian Kowalczyk nowym siatkarzem Legii

Nowym graczem sekcji siatkówki Legii Warszawa został Dorian Kowalczyk, grający jako libero. W minionym sezonie nowy nabytek naszego klubu występował w Olimpijczyku Drawsko-Pomorskie. Wcześniej zaś grał w MOS-ie Wola, UKS-ie OPP Powiat Kołobrzeski oraz Jokerze Piła. Kowalczyk w barwach Legii występować będzie z numerem 16 i ma pomóc legionistom w walce o awans do I ligi. Kontrakt z Legią na kolejny sezon przedłużył Tomasz Obuchowicz - środkowy będzie występował w naszym klubie w trzecim kolejnym sezonie.

