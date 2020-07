NS: Terminy sprzedaży koszulek M15TRZ

Czwartek, 16 lipca 2020 r. 20:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sporym wzięciem cieszą się nowe koszulki Nieznanych Sprawców, czyli kolejna kibicowska produkcja spod szyldu "Ultrawersytetu Warszawskiego" - koszulki z motywem oprawy zaprezentowanej na ostatnim meczu przy Ł3, "M15TRZ". Koszulki w cenie 50 złotych nabywać można w piątek w godzinach 18:30 - 19:30 w Źródełku, a także w niedzielę, w przerwie meczu z Pogonią pod "gniazdem" oraz za trybuną wschodnią od strony Żylety.



"Cały zysk ze sprzedaży koszulek pozwoli nam sfinansować kolejne oprawy i spłacić poprzednie. To Wy finansujecie ruch ultras. Do dzięki Wam powstają oprawy. Dzięki Wam możemy robić to wszystko co robimy. Więc zwyczajnie dziękujemy każdemu kto już zakupił koszulkę i zachęcamy do kupowania następnych" - informują NS-i.



Istnieje także możliwość zakupu koszulki wraz z wysyłką (+25 zł). Zamówienia należy składać na adres KoszulkiNS2020@gmail.com

W wiadomości podawajcie rozmiar i dokładny adresu (imię, nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość). Zwrotnie otrzymacie informacje o płatności. Koszulki wysyłane będą pocztą - paczka priorytetowa. Wysyłki rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia. Istnieje możliwość wysyłki za granicę.