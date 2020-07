Z Pogonią bez Wszołka

Piątek, 17 lipca 2020 r. 10:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielnym meczu z Pogonią nie wystąpi Paweł Wszołek. Trener zdecydował o tym, by dołączył do kilku innych zawodników, którzy otrzymali urlopy.



- Niektórzy dostaną szansę w większym wymiarze czasowym, inni w mniejszym, ale skład będzie zbliżony do tego z Gdańska. Jestem zadowolony ze spotkania z Lechią, bo nie można było się spodziewać nie wiadomo jakiego meczu z naszej strony, ale był to solidny i obiecujący występ.



- Spotkanie z Pogonią będzie dla nas tak samo przyjemne, jak mecz z Lechią. Będziemy mogli dać szansę ludziom, którzy w ciągu całego sezonu grali mniej. Będziemy mogli spojrzeć na naszą kadrę i ja ocenić. Ma to bardzo duże znaczenie w kontekście tego, co jest przed nami, bo dzięki temu będziemy mieli jasną wizję i obraz na kogo w jakiej mierze możemy liczyć w przyszłym sezonie.



Z Pogonią nie ma co liczyć na występ Williama Remy'ego od początku meczu. - Remy jest gotowy na maksymalnie 30 minut i to też trochę na wyrost. Gdybyśmy teraz grali mecz decydujący o mistrzostwie, to nie byłoby go nawet w dwudziestce meczowej. Na szczęście możemy te spotkania wykorzystać do tego, by Willy powoli zbliżał pełnej gotowości. W tej chwili występ od początku jest niemożliwy, za krótko był w pełnym treningu i groziłoby to powrotem urazu.