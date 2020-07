Po wygranej 3-0 nad Zagłębiem Sosnowiec awans do Ekstraklasy wywalczyła Stal Mielec. Po raz ostatni zespół z Mielca występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 1995/1996. Łącznie rozegrał w niej 25 sezonów.

FOREVER LEGIA - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Ciekawe,czy uprowadzony fan Stali z rozrzewnieniem wspomina wizytę kibiców Legii w Mielcu.eFka,qrewka,ea Stal Mielec. odpowiedz

Filip - 8 godzin temu, *.111.202 Stal Mielec to k.. i widelec. Jeszcze tylko Siarka I Stal Stalowa Wola i czlowiek odmlodnieje. Oby w barazach wygral Radomiak a nie satelicki klub Amici lub Termalika odpowiedz

Qwerty - 9 godzin temu, *.chello.pl Fajnie by było gdyby Radomiak awansował. odpowiedz

Sss - 9 godzin temu, *.chello.pl Stalówce Mielec wsadzimy w doope widelec...... W sumie wolę Mielec niż jakieś słoniki z Termalici odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.chello.pl Stalówce Mielec wsadzimy w dupe widelec odpowiedz

Gclw - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Same potęgi, jeszcze Termaliki brakuje... odpowiedz

Ktoś - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Gclw: przeczytałeś do końca? 25 sezonów w najwyższej lidze. odpowiedz

