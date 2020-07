Komentarze (37)

meter - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Cholewiak to nawet nie wkur.....On wywołuje litość.I Nie mówicie mi że walczy czy biega...w piłkę to sie umie grać albo i nie.. odpowiedz

Mamamija - 3 minuty temu, *.virginm.net Przydałby się nam taki bramkarz i przede wszystkim taki trener jakiego mają w Szczecinie odpowiedz

biaLy - 4 minuty temu, *.chello.pl Co za żenada. Kto odda kibicom za bilety? Wygrali mistrza słabością innych gdyby Piast grał tak jak rok temu znowu byliby mistrzem odpowiedz

FerreroRocha - 7 minut temu, *.t-mobile.pl pytanko: Janusz Gol znowu do Legii - to dobra opcja ? bo tak sie zastanawiam odpowiedz

Antypis - 7 minut temu, *.chello.pl Wstyd gnoje i tyle w temacie odpowiedz

lolo - 7 minut temu, *.tpnet.pl Parodia ekstraklasy i Vuko szczęśliwy że ma zdolną młodzież! A tu lipa, są ale parodyści! odpowiedz

Arek - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl @lolo: tacy sami jak ten trenerzyna odpowiedz

pawel - 8 minut temu, *.mm.pl I wchodzi małolat z Pogoni i kręci Stolarskiego jak barana. I jakoś nie miał presji. Grudziński jak trampkarz ustawienie przy bramce za plecami Frączaka. Na siłę chcą udowodnić że mamy tylu zdolnych młodych. A mamy dosłownie kilku i taka prawda. I poki co te mecze pokazują Nasze szkolenie w Akademii. Smutne ale prawdziwe. odpowiedz

Hiszpan - 11 minut temu, *.play-internet.pl Stolarski znowu odpierdala. Kreta szukał jak go ten malolat wkręcał w ziemię??? odpowiedz

Kipkorir - 12 minut temu, *.plus.pl Ale skład, co to ma być? Kpina z kibiców! Z tą paralityczną młodzieżą to pomysł Vuko, czy może pierwszej jedenastce nie chce się już grać? odpowiedz

Damian - 12 minut temu, *.multiplay.pl Najlepszy transfer lata to będzie nowy trener. odpowiedz

atmosferic - 21 minut temu, *.orange.pl Vuko sie uparl i nie ma mocnych - musza zagrac mlodzi "zdolni" a tak naprawde kaleki. No nic trzeba sie z tym pogodzic ze te miernoty zagraja, choc nie zasluzyli, bo na gre w pierwszej Legii sie powinno zasluzyc, a nie ze trzeba miec za ojca bylego pilkarza Legii... Moze Vuko ma jakis dlug u Wlodarczyka seniora... kto wie. JEdno jest pewne ci zawodnicy nie powinni wyjsc na murawe ekstraklasy. odpowiedz

pawel - 13 minut temu, *.mm.pl @atmosferic:

Zgadzam sie w 100%

Wchodzi Warchoł i w 2 minuty zrobił więcej niż Włodarczyk. Widać że chce. A ta młoda gwiazda ani szybkości ani techniki ani chęci. Zupełnie obiektywnie takich młodzieżowców są setki. Jeżeli na siłę będziemy z takich miernot zrobić piłkarzy wierząc że wiecznie młody i zdolny będzie to tylko ze stratą dla drużyny. Powtórzę w piłkę albo umiesz grać albo nie. Jeżeli dostajesz minuty pokaż cokolwiek. odpowiedz

Kipkorir - 10 minut temu, *.plus.pl @atmosferic:

Dokładnie tak! Te pseudo talenty zasługują max na grę w rezerwach. odpowiedz

lolo - 23 minuty temu, *.tpnet.pl A Slisz znowu kaleczy! Gdzie tu widać transfer najlepszy? Za półtora banki? Chyba kogoś poniosło! Takich zawodników jest na pęczki i wcale nie trzeba przepłacać! odpowiedz

Koncert - 9 minut temu, *.t-mobile.pl @lolo: Chłopak potrzebuje trochę więcej wiary w siebie i więcej minut w Legii, w Zagłębiu grał wszystko i robił różnicę odpowiedz

Farme(L) - 33 minuty temu, *.virginm.net Z całym szacunkiem, ale młody Włodarczyk już biega jak Ronaldo truchtem po boisku, chociaż ten drugi jak trzeba przycisnąć to potrafi... od tak młodego zawodnika powinno się wymagać jednak trochę więcej zapier.... a nie gwiazdorzenia! Mam jednak, że zrobi akcje życia...

Za to na plus młody Mosór... odpowiedz

pawel - 43 minuty temu, *.mm.pl Nie zgodzę się z Tobą. Zobacz w innych klubach też wchodzą młodzi i coś tam się dzieje. Nawet w takiej koronie akcja bramkowa małolatów. Wchodzi młody raz lepiej raz gorzej ale coś tam próbują. Wymień mi proszę jedno! jedno udane zagranie Włodarczyka. Strzał z lechią to nie była trema tylko brak umiejętności. Jakoś Mosór wychodzi i potrafi i nie przeszkadza mu brak ogrania. odpowiedz

M@c - 49 minut temu, *.chello.pl Nasi młodzi piłkarze mają dopiero 17-18 lat. To jest dla nich szansa, aby spróbować poważnej piłki. Oby ten mecz dał im motywację do dalszego rozwoju i ciężkiej pracy. Ocenimy ich za 3-4 lata;) odpowiedz

pawel - 55 minut temu, *.mm.pl Mosór bardzo pizytywnie. Rosół coś tam próbuje. Tyle że tym składem nie jesteśmy absolutnie w stanie zrobić krzywdyvPogoni odpowiedz

Hiszpan - 55 minut temu, *.play-internet.pl A bilety po ile na ten mecz? Na lige juniorów max po 5 zł? odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Kto by nie grał Wieteska zawsze najsłabszy i z babolem. Tyle już gra i takie krycie na radar w polu karnym. Za słaby niestety na Legię. Cholewiak zgadzam się z poprzednikami parodia piłkarza kolejny mecz piłka odbija się jak od ściany. Może sobie walczyć co z tego jak w piłkę grać nie umie. Włodarczyk niech poczyta co to spalony. Dawać młodych mówicie....ja rozumiem że nieopierzeni i ze za dużo nie ma co wymagać ale gołym okiem widać że dla niektórych Legia to zawsze będą za wysokie progi i sto lat treningu tego nie zmieni. Bez spiny i trolowania. Takie moje zdanie. Legia Mistrz odpowiedz

Zamenhof - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl @pawel: Swiete slowa, wypchnac Wieteske za kilka milionów bo nic z niego dobrego w Legii na wyniknie. Cholewiak to taka słabsza wersja Grosickiego, czlowiek jednego rajdu. Rosołek taki se, do zobaczenia w przyszłości moze odpali odpowiedz

Klex - 1 godzinę temu, *.master.pl Dresik pełny odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wieteska cieniutko odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak zobaczylem pierwsze 10 minut to zbojkotowalem ten mecz - nie dobrego tam nie bedzie. kuchenkorz lepiej gra juz 4-0 do przerwy. Za rok beda mistrzem niestety... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kolejna porażka trenerzyny odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oj cieniutko z tą naszą młodzieżą! Cholewiak kołek, Wieteska arogancko. W A klasie podobnie grają! odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3 vs 0 dla pogoni? odpowiedz

Vuko WON - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia - pogoń 0:3 odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia kontra FC Porto. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.unitymediagroup.de Ma ktoś link? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.196 @Luk: http://strims.world/LegiaWarszawaPogonSzczecin.php odpowiedz

M@c - 2 godziny temu, *.chello.pl Czwórka bo:

Odpadli wcześnie w eliminacjach LE.

Odpadli z pucharu.

Zdobyli Mistrzostwo :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do boju chlopaki. Niech Moc Wielkiej Legii da Wam sile do walki o 3 punkty. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Młody skład, Mosor I Włodarczyk w pierwszym składzie. A Pogoń podstawową jedenastkę wystawiła odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.orange.pl @Andrzej : pogoń nie ma drugiego składu , my wstawiliśmy 3

odpowiedz

