Vuković: Wynik nie był najistotniejszy

Aleksandar Vuković (trener Legii): Mimo że wynik nie był dziś najistotniejszy, to nigdy porażka nie jest przyjemna. Nie chcemy przegrywać, nawet grając w innym zestawieniu. Trzeba to jednak zaakceptować, bo już jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu. Chcę podziękować całej drużynie, która dziś zagrała. Gratuluję wysiłku i zaangażowania, którego nie zabrakło. Przy tak dużej liczbie zmian oraz fakcie, że kilku zagrało pierwszy raz i to nie na swoich pozycjach, bardzo doceniam, że w wielu momentach graliśmy z dobrym przeciwnikiem wyrównane spotkanie. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy osiągnąć lepszy wynik. Ten mecz dał nam dużo informacji na to jak patrzeć na poszczególnych zawodników - zarówno na tych młodszych jak i tych starszych z nimi grających. Nie mamy czasu żeby ich sprawdzać kiedy indziej, wiec to był idealny mecz do tego. Bardzo cieszę się, że obyło się bez kontuzji i że nie musieliśmy ryzykować zdrowia innych zawodników.

pol - 11 minut temu, *.chello.pl PINOKIO..........trenerzyno........dla ciebie może wyniki nie są najistotniejsze...........dla nas LEGIONISTÓW od 50 lat są jak powietrze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

-;) - 41 minut temu, *.play-internet.pl Jeżeli ktoś po tym meczu płacze że legia przegrała to chyba jest chory psychicznie albo ma Max 12 lat hehe za miesiąc liga rusza puchary w pizde kontuzji niech odpoczywają ważne żeby za miesiąc byli w formie,a młodzież tesz musi pograc kiedy jak nie teraz kiedy już stawki nie było tyle odpowiedz

Rafał - 5 godzin temu, *.chello.pl Bardzo dobrze, że Vuko wystawił młodzież. To jedyna okazja aby sprawdzić ich w meczu o stawkę.

A to że przegrali? No trudno! Na czymś muszą się przecież uczyć. Kibice którzy przychodzą na mecz powinni zdawać sobie sprawę z tej zależności, a nie biadolić na forach jak panienki.

Ja pretensji do nikogo z klubu nie mam. Porażki się zdarzają nawet Realowi czy Barcelonie.

:) odpowiedz

Lukson - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Dzieci dajcie spokój tylko płakać umiecie Legia Mistrz i już. Młodzież dała z siebie tyle ile mogła. To w dalszym ciągu są dzieci za 2 lata ciekawy jestem czy będziecie w stanie powtórzyć takie komentarze. Niech ogrywają się w lidze i na treningach przy kolegach z drużyny. A co ważniejsze oprócz mistrza mamy jeszcze 4 tytuły na koncie drużyny najlepszego pomocnika obrońcę młodzieżowca i trenera więc zacznijcie szanować decyzje Vuko i dajcie odpocząć tym co grali cały sezon tym bardziej że nie ma wiele czasu bo zaraz gramy znowu. odpowiedz

Jacek L. - 8 godzin temu, *.chello.pl Wsryd Wstyg!! W Dupie Mam Takiego Mistrza! ! odpowiedz

AAA - 8 godzin temu, *.chello.pl Rosołek totalna porażka,same straty. odpowiedz

Hiszpan - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Pokażcie 2 zespół w Europie ktory mając tytuł pokazuje kibicom.wała wystawiając samych juniorów i nieudaczników jak Stolarski i Wieteska. odpowiedz

jared - 9 godzin temu, *.klikom.net @Hiszpan: w 100% zgadzam się! Bez jaj z takim składem odpowiedz

MoonRock - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: pokaż mi trenera w Europie, który mając tytuł, wystawia bezmyślnie przemęczonych i kontuzjowanych zawodników, żeby zadowolić jednostki (mam tu na myśli ciebie), o znikomym pojęciu o zawodowym sporcie. odpowiedz

Hiszpan - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @MoonRock : Czyli Klopp , Sarri i Flick to dyletanci i idioci na tle naszego Vuko. U panie nie wiem co bierzesz ale towar swiatowej klasy???????????????? odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @MoonRock : w 100% zgadzam się. Jak nie grali młodzi to płacz, że im szans nie daje. Jak już pojawiła się taka szansa, to płacz, bo mecz przegrali. odpowiedz

Hiszpan - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Arek: Nikt nie placze. Mozna zagrac 3-4 mlodymi i wtedy na tle lepszych zyskaja. Co daje takie wpuszczanie tylko młodych i słabych seniorów? Ktoś tu zyskuje dośeiadczenie? Nie wydaje mi się. odpowiedz

DanieLo - 7 godzin temu, *.myvzw.com @Hiszpan: twoje widzi mi się wogole nie maja uzasadnienia. Szkoda ze przegrali ale bardzo dobrze ze dostali szanse pokazania się. A to, ze nie którym kompletnie nie wyszło, to już ich problem. Tu się dzieli ogórów od kocórow i jest kilku którzy zdołali się pokazać.



Przestan(my) płakać. Serio, nie da się nigdy wszystkich zadowolić wyborem 11ki. Jesteśmy i żyjemy w innych czasach, ale na dzień dzisiejszy mamy mistrza, mamy (mały) potencjał w kształcie 1-2 zawodników w wieku 17-18 (i nie chodzi mi o karbo) którzy pokazali ze mogą odpalić. Teraz wrócą do szeregu głośni gry. Będą musieli zapierdzielac teraz bardziej niż wcześniej. I o to chodzi odpowiedz

