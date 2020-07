Konferencja pomeczowa

Runjaic: Gratuluję Legii mistrzostwa

Niedziela, 19 lipca 2020 r. 22:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaic (trener Pogoni): Na początek chciałbym z całego serca pogratulować Legii mistrzostwa Polski. Vuko zbudował bardzo dobrze zorganizowana drużynę, grającą bardzo twardo, walczącą. Moim zdaniem Legia zasłużyła na to mistrzostwo. Chciałbym także pogratulować mojej drużynie, bo w tym meczu widać było chęć zwycięstwa, zagrali bardzo dobrze i wygrali zasłużenie. Wiedzieliśmy, że będziemy więcej grać piłką, bo wystawiliśmy bardziej doświadczona drużynę. Dzisiaj nawet po Legii było widać, że nie można sobie poradzić w Ekstraklasie, mając na boisku 3-4 młodzieżowców. Nie można taką drużyną wygrać mistrzostwa i poradzić sobie w lidze.



Legia była dobrze zorganizowana, dobrze broniła i nie był to dla nas łatwy mecz. Po bramce na 1-0 w drugiej połowie graliśmy trochę bardziej na utrzymanie wyniku. Fizycznie nie byliśmy też w stanie grać tak dobrze, jak w pierwszej połowie. Ma to związek również z wysoką temperaturą i wysiłkiem, jaki włożyliśmy w poprzedni mecz. Drugi gol był ładnie wypracowany. Widać, że Adam jest bardzo dobrym napastnikiem i bardzo ważnym zawodnikiem dla nas. Każdy mecz ma swoją historię i ten także. Było dzisiaj widać, że ten przedłużony sezon kosztował wszystkich zawodników mnóstwo sił. Niektórzy myślą, że mieliśmy dwa miesiące wolnego, ale to był dla nas bardzo trudny czas. Nikt nie wiedział, co będzie dalej, czy sezon zostanie dokończony. Chciałbym podziękować Ekstraklasie, że tak profesjonalnie udało się zorganizować powrót do gry i dokończyć sezon.