Przegrana na koniec mistrzowskiego sezonu

Sędziowie

Główny: Damian Kos

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Patryk Gryckiewicz



Kasztelan - 5 minut temu, *.inetia.pl Zespół buduje się od zatrudnienia porządnego trenera a nie nieudacznika... odpowiedz

pol - 20 minut temu, *.chello.pl PINOKIO.............trenerzyna................prawie połowa meczów w tej gównianej lidze ze strat,a punktów.

10 porażek.

Dno odpowiedz

Gienek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Dwa dziadoskie mecze na koniec sezonu... Teraz czas wziąć się do roboty i zaistnieć w Europie. odpowiedz

Markus Merk - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Warchoł, Remy, Rocha i Mosór na plus reszta słabo albo bardzo słabo. Wynik i gra nie mogła być inna, jeśli zawodnicy spotkali się i zagrali pierwszy i ostatni raz w takim składzie. Warchoł do jedynki. odpowiedz

mazowiecki scout - 7 godzin temu, *.plus.pl Może tacy zawodnicy jak Yaya Banana oraz ukraiński środkowy obrońca Pavlo Kutas byliby odpowiedni dla Legii? odpowiedz

Kamuflaż - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Ta młodzież jest "bezbarwna" czyli nijaka. Żaden z nich nie nadaje się do gry w piłkę na poziomie ekstraklasy, jak mawiał Stanisław Czerczesow - to jest przedszkole! To, że są słabi technicznie wie chyba każdy, to, że taktycznie leżą odłogiem także, ale że im brak ikry i woli walki w meczu o pietruszkę ... żaden małolat nie pokazał przysłowiowych "jaj" takie biegające panny na wydaniu w koszulkach Legii. Jak to jest ta przyszłość piłki w Legii, to trzeba szukać szybko lekarza żeby nie dać się opętać przekonaniu o ich talencie. Legia mistrzem, gawiedź się cieszy, a za chwile eurowie...ol polskich zespołów. odpowiedz

Janek - 8 godzin temu, *.amazonaws.com @Kamuflaż:

Ogólnie zgadzam się z Tobą. Choć weźmy też pod uwagę fakt każdy z tych chłopaków miał z tyłu głowy że jednak są mecze o pietruszkę, więc poziom motywacji mimo wszystko jest mniejszy.



"Żaden z nich nie nadaje się do gry w piłkę na poziomie ekstraklasy" - I tak i nie. Oczywiście, na dzień dzisiejszy żaden z tych chłopaków nie dałby rady, ale nie taki był cel ich występów. Pokazali się, zapamiętano ich nazwiska, dalej praca po ich stronie. odpowiedz

atmosferic - 7 godzin temu, *.orange.pl @Kamuflaż: Mlodziezowcy Legii to sie ogrywaja na wypozyczeniach - to to byly przedszkolaki i tyle w temacie. 17 letnie dzieci nie beda podbijac zawodowej ligi - nigdzie tak nie ma - moze wejsc 1/2 ale to tyle - nie zrobisz jedenastki z malolatow i nie bedziesz robil punktow.



Nie krzewmy mitow - Barcelona B gra w 3 lidze. Jest zaledwie kilka klubow w europie ktore moga sie poszczycic rezerwami w 2 lidze - jest to psv,ajax,az alkmaar,utrecht,porto,benfica wiecej nie znam. Nie jest to takie latwe, wiec prosze o realna ocene.



Powtarzam 17 latkowie nie podbija futbolu - pojedynczy nastolatkowie TAK, cale druzyny, czy polowa druzyny 17 latkow - NIE! Nigdzie nie ma takich standardow.



To sa mity! odpowiedz

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Mecz słaby, ale nic już nie znaczący. Fajnie Mosór się pokazał i Warchoł. Coś tam szarpać próbował i bramkę strzelił. Trochę szkoda, bo można było zremisować, jakby Rosołek zdążył po zagraniu Rochy. Ale i tak Legia mistrz. odpowiedz

Pierwszy transfer ? - 9 godzin temu, *.com.pl Angel Gomez ofensywny pomocnik jest blisko Legii . Młody Piłkarz Man Utd . Nie przedłużył kontraktu w Anglii i jest blisko naszego zespołu . odpowiedz

Krzeszczu - 9 godzin temu, *.bredband2.com @Pierwszy transfer ?: Cytujac piekna Isabelle Scorupko z "Ogniem i Mieczem": Prawdali to? odpowiedz

Hit - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Pierwszy transfer ?: To byłby niezły hit odpowiedz

urs - 9 godzin temu, *.chello.pl Mistrz grAtulacje... a dalej pustynia i pustynia i porazki pozdro odpowiedz

Andreas - 10 godzin temu, *.play-internet.pl No cóż w obronie najlepszy Mosor. Rozgrywającego brak. Brawo Warchoł i Grudziński. Stepica bezrobotny. My chyba jeden strzał co przyniósł bramkę. odpowiedz

Polo - 10 godzin temu, *.virginm.net Brawo i szacunek dla piłkarzy Pogoni.Pokazali klasę.Dziękujemy. odpowiedz

FWK - 10 godzin temu, *.play-internet.pl MISTRZEM POLSKI JEST... UKOCHANA MA... MISTRZEM POLSKI JEST... LEGIA WARSZAWA!!!

LEGIA WARSZAWA TO NAJLEPSZY KLUB!!! A KTO NIE WIERZY TO H.. MU W DZIUB!!! odpowiedz

SF - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Zepsute swieto przy Lazienkowskiej !! odpowiedz

jarekk - 10 godzin temu, *.metrointernet.pl gratulacje dla Pogoni. Mistrzowska feta już była. Mecz o nic więc nie ma co przeżywać. Była okazja dla młodych pokazać się ale nie wykorzystali. Pytanie z czym do europy jak nie dają rady w najgorszej lidze? odpowiedz

Wzmocnienia na LM , nie na Ligę a to już dużo wyższy poziom potrzebnych wzmocnień Legii !!! - 10 godzin temu, *.com.pl Tak na miarę Legii Bartosz Kapustka i Rafał Kurzawa do wzięcia praktycznie od ręki w Legii mogliby się odrodzić tak jak Wszołek . Potrzebne są transfery na grę w LM , a to już nie ligowa półka - dlatego nie jakieś wynalazki ze świata jakich już niejednokrotnie w Legii doświadczono , a później tylko kłopot , żeby jak najszybciej pozbyć się niepotrzebnego balastu , a transfery chociaż na średnim europejskim poziomie tak abyśmy nie bali się takich drużyn jak m.in Bate Borysów itd. potrzebne jest solidne wzmocnienie pierwszej 11 Wojskowych odpowiedz

WarszawskaOchota - 11 godzin temu, *.orange.pl Szkoda że nie udało się wygrać na zakończenie, ale cóż.

Pogoń grała w najsilniejszym składzie a my graliśmy młodzieżą.

Podobała mi się gra Ariela Mosóra, myślę że w przyszłości będzie z niego bardzo solidny obrońca.

Dziękuje piłkarzom za dobry sezon, oczywiście mógł być lepszy, ale cieszę się że odzyskaliśmy Mistrzostwo Polski. Dzięki za to !



odpowiedz

Grubas Bielany - 11 godzin temu, *.160.21 Co to za Pani podawała medale ? odpowiedz

FWK - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Vuko został wybrany trenerem sezonu! To chyba jednak coś znaczy. Niektorym proponuje wyebanie ze łba w ścianę! Jest taka przyśpiewka która wam dedykuję LEGIA WARSZAWA! To najlepszy klub!!! A kto nie wierzy... To h.. mu dziub odpowiedz

J1980 - 11 godzin temu, *.amazonaws.com Koledzy kibice i forumowicze nie ma co się grzać. Wiadomo czemu miały służyć dwa ostatnie mecze. W Legii jest straszna bieda i wystawianie dzieciaków miało służyć wyrywaniu paru groszy z pro junior system. Fajnie że się pocieszylismy, że feta, że race, że dziś medale ale to że Legia oddaje rywalom mecze żeby wyrwać dodatkowo parę groszy daje nam wszystkim do myślenia co dalej. Odpoczynek podstawowych graczy przed el Pucharów do mnie nie przemawia bo z tą grą i składem, przy braku rozstawienia w 3 i 4 rundzie to czysta mrzonka. Jeżeli trener daje do zrozumienia że LE to minimum 5-6 transferów do pierwszego składu bo inaczej nie ma o czym gadać a prezes w tv mówi że LE to minimum ale na transfery nie ma pieniędzy to mówienie o wspólnej wizji rozwoju to jakieś bzdury. Przy dzisiejszych realiach żeby myśleć o fazie grupowej czegokolwiek trzeba w drużynę zainwestować a później ewentualnie czerpać profiy. U nas jest dokładnie odwrotnie i budżet klubu opiera się na pieniądzach z czegoś czego jeszcze nie ma i z dużym prawdopodobieństwem nie będzie. To tak jak by iść na bal na krzywy ryj a jak będzie fajnie i smacznie to może po balu kupię bilet wstępu. Martwi mnie bieda w Legii. Pieniędzy z tv i za mistrza już nie ma, bo są one przeznaczone na bieżące działania klubu co było już mówione. Budżet robiony jest na podstawie pucharów których nie ma. Przyszly sezon oparty będzie na transferze Karbownika, przelewie z Monaco i może kilku innych. Vuko w wypowiedziach już się asekuruje bo wie że jak nie będzie Legii w LE to jego już nie ma. I znowu zmiana koncepcji. Można myśleć o przyszłości i bilansowaniu kasy transferami młodzieży ale jeden już wyjechał, drugi wyjedzie lada chwila a reszta młodzieży jaka jest każdy dziś widział. Nędza zawsze będzie nędza. Mioduski ma się za świetnego stratega i biznesmena. Szkoda że nie widzi że Legia bez konkretnego inwestora (nie właściciela) inwestora nie zrobi kroku do przodu jak choćby Slavia Praga. Wiem że ktoś powie to kup klub i zarządzaj. Ale tak się po prostu nie da.

Ps. Mioduskiemu bardzo imponuje sposób prowadzenia klubu z Poznania (choć się nie przyzna) ale tak jest. Dużo młodzieży, Kasa z transferów, wychowankowie. Jest to oczywiście kosztem trofeum. Ale jest mała różnica. Tam jest właściciel ktory ma fizyczny przychód z produkcji sprzętu AGD i raz gorzej raz lepiej ale ten przychód cały czas generuje. Inna sprawa że klubem zarządzają debile. Ale nie o tym. W Legii jedynymi przychodami są tv, transfery, kredyty i pożyczki z funduszy dziwnego podchodzenia. To nas kibiców powinno martwić w perspektywie.

PS2. I pamiętajmy. Pan Mioduski został właścicielem klubu bo spłacił partnerów pieniędzmi nie swoimi a wygenerowanymi przez ten klub. To jedno wystarczyło żeby się domyśleć jak będzie funkcjonował.

Narazie cieszmy się a za miesiąc startujemy ponownie z najlepszą liga świata, pozdro! odpowiedz

KIBIC L - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @J1980:

Mądrze napisałeś zgadzam się z tobą pozdro. Mioduski zawsze bajki opowiadał. Sam Vuko mówił, że 20 mil euro na transferach zarobił, a teraz co ? Nie ma na transfery ? To gdzie te pieniądze ? Tylko niech nikt nie zwala na koronawirusa bo on aż takich wielkich strat nie spowodował bez przesady odpowiedz

Kipkorir - 11 godzin temu, *.plus.pl Ten skład nie utrzymał by się w Ekstraklapie! Młodzi, utalentowani, z (L) w sercu, którzy będą gryźć murawę w każdym meczu... lepiej niech tak nie gryzą, bo tylko będą dodatkowe koszty jej wymiany bez minimalnego pożytku i dorobku punktowego. odpowiedz

News⚽️Legia and Friends Forever - 11 godzin temu, *.amazonaws.com 10 porażka,Mistrz samotny bez pucharu,ale nic sie nie stało Vuko jest dobry asystênt asystéta,serce zabolało z takim mistrzem,wydaje sie że mamy cichego ,zamkniêtego w sobie trenera,poprostu nauczył sie po trochu od każdego ostatniego trenera kiedy był drugim planem,I tak raz jest Staśkiem raz Pinto raz Magierá a sam jest dalej drugim trenerem ,szacun ale z tym trenerem nigdy nie bédzie Super Legii! odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com @News⚽️Legia and Friends Forever: A ty znowu jak choragiewka pieprzysz glupoty. Raz Vuko to swietny trener. Innym razem wysylasz go na trybuny. Pozniej znowu to super trener na przyszlosc. Teraz ze niby dobry asystent.

Chcialem powiedziec zebys sie zdecydowal ale za glupi jestes. Wylacz kompa i sie tu nie pokazuj pajacu jeden. odpowiedz

Janek - 10 godzin temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu:

Gościu, czytam Twoje posty bo interesuje mnie opinia każdego Legionisty. Ale fakty których najwyraźniej nie umiesz albo nie chcesz zaakceptować są takie, że bez przerwy obrażasz, atakujesz i uważasz się za najmądrzejszego. Nie ma wątku w którym na kogoś bez powodu nie wjeżdżasz. Wczoraj Ci jeden Kolega zwrócił uwagę że ciągle się kłócisz, to Redakcja (o zgrozo!) usunęła ten post. Nie wiem kim jesteś i nie zamierzam Cię oceniać, ale tak po ludzku życzę Ci zmiany retoryki i sposobu rozmowy. Bo zwyczajnie do niej zniechęcasz.



Serdeczności i pogody ducha.

Jan odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @Janek: Gdybys, jak twierdzisz, czytal, to bys wiedzial ze:

1 - nie kloce sie "z kazdym", tylko "mam czelnosc" odpowiadac tym ktorzy chetnie mi bez powodu bluzgaja. Generalnie wybieram takie same fale nadawania jak oni, zeby nie bylo nieporozumien.

2 - post zostal usuniety, ale nie bez powodu. Gdybys, ponownie, czytal to bys sie pewnie domyslil dlaczego.

3 - nie uwarzam sie za najmadrzejszego, ale na kilku sprawach sie bardzo dobrze znam. I dopuki ktos mnie nie przekona do innego punktu widzenia, nie mam zamiaru zmieniac tego jak te sprawy postrzegam. A argumenty typu "wypyerdalaj na k6, czy c*uj z toba" nie sa argumentami ktore mnie przekonuja do zmiany zdania (w danym temacie).

4 - jesli chcesz cos przedyskutowac, na normalnym poziomie, to chetnie, bo jest nas tutaj na forum kilku ktorzy regularnie to robia. Gdybys czytal to i o tym bys wiedzial.

Ale jesli twoim jedynym celem jest obrona syna (Cwult Legia) ktory nie raz mnie bezpodstawnie obrazal, to nie widze zadnego powodu dla ktorego mialbym tracic dla ciebie czas. odpowiedz

Janek - 10 godzin temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu:

No właśnie o tym mówię. Teraz ja jestem głupi bo nie czytam i nie rozumiem. I tak zwracasz się do wszystkich. Masz ewidentnie problem.



PS. Parę postów wyżej wysyłałeś Kolegę na naukę języka polskiego. Rozumiem że "uwarzać i "dopuki" to poprawna polszczyzna :)



Oj Kolego, weź się za siebie.



Dobranoc odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @Janek: Bo ewidentnie nie czytasz, mimo ze uzywasz tego jako argument. A ze to robi z ciebie glupiego, no to juz nie ja to powiedzialem.

I po raz kolejny, nie do wszystkich sie tak zwracam, ale lata spedzone na tym forum nauczyly mnie ze jest tutaj sporo chamstwa a grzeczne do tego podchodzenie nic nie daje.

Wiec powtarzam, staram sie zawsze nadawac na tej samej fali. A czy ty to potrafisz zrozumiec czy nie, to juz na prawde malo mnie obchodzi. odpowiedz

Janek - 10 godzin temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu:

Widzisz, tak jak mówię - ewidentnie nie umiesz kontrolować emocji. Nie obraziłem Cię ani razu, nie byłem chamski, skrytykowałem Twój sposób rozmowy. A poczytaj siebie. "Szkoda na mnie czasu", "robi ze mnie głupiego", "nie rozumiem co czytam".

Rozumiem że to jest ta rozmowa na poziomie którą proponujesz? Serdecznie współczuję Twoim rozmówcom.

A na razie jedyną osobą która nie rozumie i nie przyjmuje krytyki jesteś Ty.

I dyskretnie przemilczałeś wątek ortografii, bo przecież jesteś zbyt ważny żeby powiedzieć "sorry za błędy". Polecam nauczyć się tego - bardzo pomaga w życiu.



A Ty musisz być cholernie nieszczęśliwym człowiekiem.





odpowiedz

Krzeszczu - 9 godzin temu, *.bredband2.com @Janek: Moja odpowiedz byla krotka i konkretna. I faktem jest ze skontrowalem w niej twoj argument jakim byl "czytanie tego co pisze". Bo, po raz wtory, tego nie robisz. I ani razu nie stwierdzilem ze "jestes glupi" (to ty wyciagnales sma taki wniosek), wiec nie widze gdzie i jak moglbym cie obrazic. Jesli natomiast uwazasz krotka i konkretna odpowiedz za obrazliwa, to sorry, ale to ty masz problem.



Twoja odpowiedz byla tez krotka ale starales sie, slabo przyznam, uzyc sarkazmu i przyslowiowego odwrocenia kota ogonem. Na dodatek postarales sie zrobic z siebie ofiare/poszkodowanego (co potwierdzasz swym ostatnim wpisem). Bardzo czesto spotykam sie z podobna retoryka i nie wzbudza ona we mnie ani sympatii ani empatii.

A co do mojej gramatyki to wiem ze popelniam bledy. Po ponad 30 latach na obczyznie jest to nieuniknione. Osobiscie uwazam ze jest to pewnym osiagnieciem ze nie popelniam tych bledow wiecej. Niestety bardzo malo ludzi potrafi to docenic... odpowiedz

Janek - 9 godzin temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu:

"A że robi z ciebie głupiego, no to już nie ja to powiedziałem" - nie no w ogóle nie powiedziałeś, faktycznie :)



Odnoszę wrażenie że nie kontrolujesz co piszesz.



To jak sam robisz błędy i jesteś tego świadomy to nie wysyłaj innych na lekcje języka. Choć plus dla Ciebie że potrafisz to przyznać. Ja Cię nie znam ani Twojej historii życia więc nie wiem czy potrafię docenić to czy tamto. Niech Ci się wiedzie.



Miłego



odpowiedz

Krzeszczu - 9 godzin temu, *.bredband2.com @Janek: "A że robi z ciebie głupiego..." bylo to w kontekscie ze sam tak uwaszasz/sam to tak okresliles, a nie ze to wlasnie ja tak uwazam. Pod tym wzgledem masz racje, nie kontroluje tego co pisze. Na dodatek wychodze z zalozenia ze kazdy czytajacy odgadnie dokladnie to o co mi w tekscie chodzilo. Jest to niestety blad ktory zdaza mi sie, nie powiem ze zbyt czesto, ale zdaza. Wiec nie kontroluje tez tego jak ktos moja odpowiedz odczyta.

A dzieki kulturze ktora tutaj na forum, generalnie, panuje, to powiem ci tak: wisi mi to.

Jak juz wspomnialem, jest nas tutaj kilku ktorzy wymieniaja sie roznymi pogladami, w cywilizowany sposob. Nie zawsze sie zgadzajac.

Ale przeciez ty juz to wiesz, bo czytasz, prawda? odpowiedz

Janek - 8 godzin temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu:

Taa, wiem. Niech będzie - wygrałeś :)



Powiedziałem już wszystko w temacie. Teraz piłka po Twojej stronie.



Życzę refleksji i więcej szacunku i życzliwości. Ale nade wszystko zdrowia!



Janek



odpowiedz

Forza Legia - 11 godzin temu, *.plus.pl Widze, że "kibicom Legii" nigdy nie dogodzisz. Mistrz był kwestią czasu ale zawsze znajdą się malkontenci, którym wiecznie źle. Jest Mistrz Polski i zamiast się cieszyć to narzekają. Typowa przypadłość Polskiego Narodu. odpowiedz

Zlb82 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Forza Legia: Mordko moim skromnym zdaniem to jest PATOLOGIA!!!!Jak można jako WIERNY KIBIC LEGII W jednym tygodniu kochać trenera,Loczka, pilkarzy A tydzień czy dwa później jechać n nimi ostro!!!!!!?No bez kitu padaczka.DO WSZYSTKICH MATOLKOW BĘDĄCYCH CHORAGIEWKAMI LUB KIBICAMI SUKCESU SAJONARA!!!!NIE PASUJE MISTRZ ZDOBYTY W DOŚĆ DOBRYM STYLU, BEZ ZAWAŁU SERCA DO OSTATNIEJ KOLEJKI PROPONUJE WYJAZD NA K6,LUB AMICE CZY CO TAM KTO CHCE A OD LEGII WARA!!!!ZAPAMIĘTAĆ.-NIE WAŻNE CO ,JAK I GDZIE Z LEGIA NA ZAWSZE!!!!TRUDNE????LEGIA MISTRZ BRACIA!!!! odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl Jeśli ktoś sądził, że zawodnicy 17-letni "wzmocnieni" rezerwowymi cokolwiek ugrają to gratuluję. Ten mecz pokazał im w jakim miejscu swojej piłkarskiej kariery się znajdują. I tyle. Reszta zależy od tego, jak wykorzystają to doświadczenie. odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: No moze nie to zeby zdominowali Pogon, czy wygrali mecz z fajerwerkami, ale osobiscie mialem nadzieje ze nasza "mlodziez", te nasze talenty, pokaza troche jakosci pilkarskiej. A tu totalne zdziwko. Zalamanie powoduje fakt ze my na tym przedszkolu nic nie zbudujemy. A na przemyslane i konkretne transfery jak sam wiesz, nas nie stac. Tu juz nie chodzi o samo z czym do europy. Tutaj pomalu wkrada sie niepokoj z czym do ekstraklasy...

Pozdro. odpowiedz

:/ - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: zobacz jak grają młodzi piłkarze: Liverpoolu, Ajaxu.. a nawet Lecha odpowiedz

tekken (L) - 10 godzin temu, *.chello.pl @Krzeszczu: @Wolfik: Macie Pany racje, jak ma się 17 lat to ma się jeszcze sito w głowie. Zabrakło u nas motoru napędowego, który dałby pokazać się młodym takiego Antolicia, czy Gwilli. odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @tekken (L): Tak, fakt, bardzo wazne jest zeby w danej "grupie mlokosow" (ze tak sie wyraze) jest kilku bardzo doswiadczonych graczy. Automatycznie podnosi to jakosc gry mlodzierzy pod wieloma wzgledami. I byc moze troche tego dzisiaj i w przedostatnim meczu zabraklo. Bo sam Astiz i Rocha na boisku to troszeczke za malo. Mozna spokojnie wystawic mlody sklad w meczu o pietruszke (jakim dzisiejszy w sumie byl), ale powinno tam byc 4-5 doswiadczonych pilkarzy. Zeby to wszystko jakos uspokoic, ulozyc, i tymi mlodymi kierowac.



Natomiast niepokoi mnie zupelnie inny fakt. Dla przykladu w lidze angielskiej potrafia grac bardzo mlodzi, tacy 17-18 latkowie, i to grac na bardzo wysokim pozniomie. W lidze. O niebo lepszej niz nasz, gdzie idzie o zupelnie inna stawke i inna kase niz u nas. Gdzie presja tez jest o niebo wyzsza.

A u nas, jak to pan Stanislaw okreslil, przedszkole... odpowiedz

Autor - 11 godzin temu, *.virginm.net Ale co ten Cholewiak?? odpowiedz

biaLy - 11 godzin temu, *.chello.pl Mistrz na farcie i tyle. Mieli 14pkt nad Lechem skończyli na 3. Jeszcze z 2 kolejki i spadliby na 2 miejsce na bank. Dobrze że Piast nie zagrał tak jak rok temu bo znowu byliby mistrzem. Ostatnie 2 mecze pokazały że młodzież jest po prostu słaba. Nie można na nich polegać. Szkoda że sezon nie skończył się na 30 kolejce to oszczędziliby nam tej żenady rodem z zeszłego roku. Mistrz słabością innych za rok Lech będzie o wiele mocniejszy więc obrona tytułu stoi pod dużym znakiem zapytania. A wy dalej cieście się z "mistrza" z 10 porażkami w tej zacnej lidze. odpowiedz

Pyrka narka - 11 godzin temu, *.abi24.pl @biaLy: kup se maść odpowiedz

Pyrka kup se maść - 11 godzin temu, *.abi24.pl @biaLy: świętuj drugie miejsce, za rok będziecie mieli powtórkę, u nas 2 miejsca się nie świętuje odpowiedz

Pyrka szmyrka - 11 godzin temu, *.abi24.pl @biaLy: o jakim cieście piszesz, o kartoflanki? A to taki wasz tort? Świeczkę stawiasz? odpowiedz

Podpis - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Gratulacje za mistrzostwo , chwali się!!! ale to aż takiej chwały nie przynosi szczególnie wyniki meczów w grupie mistrzowskiej tylko 9 punktów , do tego 3 porażka ze śledzikami w sezonie i tylko 3 punkty przewagi w ostatecznym rozrachunku nad pyrami (po 30 kolejce było 11 , 60 Legia-49 Lech) - Legia mistrz ... pytanie czy nie dadzą d..y w Europie... odpowiedz

autor - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Dno, jak mamy miec takich mlodziezowcow to ja dziekuje, dwa - tak wlasnie swoj debilizm pokazuje Vuko, mlodych to sie wprowadza 2-3 max jednoczesnie, a nie poł składu, wiadomo bylo, ze dostana w pysk. Piekne zakonczenie, blamaz z pogonia, no ale trenejro bedzie zaaaadooowooolooony odpowiedz

Pit - 11 godzin temu, *.net.pl Dzięki Bogu to już koniec tej kopaniny. Jak zwykle olali kibiców i przegrali mecz u siebie.... Wstyd! Tak czy owak gratulacje za mistrza ale dużo, bardzo dużo pracy przed nimi..... I wzmocnień. odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com Juz szanowny Pan Stanislaw mawial ze z tego przedszkola niewiele bedzie.

Generalnie nie lubie gdybac, ale "gdyby" tu nadal byl Pan Stanislaw... odpowiedz

Arek - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: to miałby asystenta vuko :/ odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com @Arek: Pan Stasiu dal by rade :-)) odpowiedz

Arek - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: tyle, że zrezygnował z tego cyrku odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com @Arek: chyba nie bardzo pamietasz jak z tym dokladniej bylo. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: z tego co wiem to Pan Stanisław wymagał od właścicieli aby Ci wyłożyli troszkę $ na piłkarzy. odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.bredband2.com @Arek: Jesli dobrze pamietam to tak wlasnie bylo. Ale zamiast wylozyc troche kasy na pilkarzy Miodek z Lesnym i Dzedzlem woleli dac kopa panu Stanislawowi. odpowiedz

Polo - 11 godzin temu, *.virginm.net Wstyd jedyne co mi przychodzi na myśl po tym meczu.Nie mamy przyszłości z tymi młodzieżowcami,całe szczęście że sezon się skończył,bo jeszcz e jakby było parę kolejek to mistrz by nam odjechal.Majac przewagę 11 punktów, a kończąc sezon tylko z trzema to coś jest nie tak.Jest material do przemyślenia,jeżeli ktoś to potrafi robić w klubie.Stolarski i Wieteska powinni się zastanowić czy nie warto zmienic wykonywanego zawodu np.praca w stolarni tacy są drewniani. odpowiedz

jim - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Niestety słabo rokują Ci młodzi zawodnicy. odpowiedz

Krzysiek - 12 godzin temu, *.centertel.pl Ta przegrana to zasłona dymna.

Legia nie chce zdradzać super tajnej taktyki na europejskie puchary.

V1...V2...V...uko 3

odpowiedz

Klex - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzysiek: super tajna taktyka skrywana głęboko w dresie.. odpowiedz

Zbyszek - 12 godzin temu, *.plus.pl Dno totalne. Tacy już mądrzy po zdobyciu mistrzostwa w tej pseudo lidze podwórkowej. Szkoda że zapomnieli o ludziach którzy kupili kiedyś karnety i muszą oglądać "takie widowisko", albo tych którzy płacą za oglądanie tego badziewia w TV.

Profesjonalizm w najwyższym wydaniu - dno i żenada.

Tacy już mądrzy są, więc zobaczymy jaką karierę zrobimy w Europie.

A co do młodzieży - no cóż, jeżeli chodzi o zaangażowanie i umiejętności to tym z Poznania powinni buty czyścić

I tyle w temacie odpowiedz

Arek - 12 godzin temu, *.master.pl Poza siatkonogą, grą w dziada i śpiewem "nie poddawaj się" oni coś jeszcze trenują ? odpowiedz

Kolo - 12 godzin temu, *.sky.com I tak MISTRZ LEGIA MISTRZ panoowie!!! odpowiedz

... - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kolo: mistrz dzięki Cracovii. odpowiedz

gazza - 12 godzin temu, *.inetia.pl Mistrz jest ale potrzebny napastnik i trener. odpowiedz

NOCIO - 13 godzin temu, *.ip-point.pl Walczymy, do boju! odpowiedz

speed - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @NOCIO : Chyba do gnoju?! odpowiedz

Nico - 12 godzin temu, *.chello.pl @speed: Gnoj idz poprzezucaj buraku...Dobrze ze Vuko dal się pokazac mlodiezy.BRAWO LEGIA. odpowiedz

... - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @Nico: vuko trenerzyna na lata odpowiedz

autor - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Nico: co Ty bredzisz odpowiedz

Kipkorir - 11 godzin temu, *.plus.pl @Nico:

Trener nie wiem czy do końca lata ;) odpowiedz

speed - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Nico: Coś ty taki nerwowy zaraz w galotki się skitrasz. odpowiedz

