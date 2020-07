Cierzniak: Młodzi ciężko pracowali na okazję do gry

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r. 00:58 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Fajnie, że młodzi dostali okazję do gry, ponieważ bardzo ciężko na nią pracowali. Wiem, że może nie wszyscy byli zadowoleni z takiego ustawienia, jednak występy są bardzo ważne w rozwoju młodych piłkarzy. Trzeba pamiętać, że takie mecze dają im dużą motywację do pracy - powiedział po przegranym meczu z Pogonią Szczecin Radosław Cierzniak.



- Zrobiliśmy dzisiaj dużo, aby nie przegrać i szkoda, że... nie udało się wygrać. Cieszymy się jednak przez pryzmat całego sezonu, który był dla nas udany. Powinniśmy na nim się skupić, a także docenić fakt grania dzisiaj młodych zawodników.



- Bardzo pozytywnie oceniam występ Ariela Mosóra. Nie było u niego widać żadnego zdenerwowania. Wiedział, że ma wsparcie w nas wszystkich. Czasami mógł się zachowywać nerwowo, a tego nie robił. Kilkukrotnie byłem świadkiem sytuacji, że mógł daleko wybić piłkę, a jednak on zagrał wtedy bardzo spokojnie. Takie momenty dają kopa, żeby wspierać młodych w ich dalszym rozwoju piłkarskim - dodał bramkarz.