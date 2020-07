Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Wtorek, 21 lipca 2020 r. 09:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Pogonią otrzymali Damian Warchoł i Ariel Mosór. Występ tych zawodników oceniliście na 3,9 w skali 1-6. Niezłą ocenę uzyskał także Luis Rocha - 3,7. Najniższe noty trafiły do Pawła Stolarskiego - 2,2 i Mateusza Cholewiaka - 2,3.



W sumie oceniało 426 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,0.



Warchoł 3,9

Mosór 3,9

Luis Rocha 3,7

Cierzniak 3,2

Remy 3,1

Rosołek 3,0

Slisz 3,0

Astiz 2,9

Grudziński 2,9

Cielemęcki 2,8

Wieteska 2,6

Włodarczyk 2,5

Cholewiak 2,3

Stolarski 2,2