Grudziński i Łakomy w kadrze na Pogoń

Mateusz Grudziński i Łukasz Łakomy zostali zgłoszeni przez Legię do rozgrywek Ekstraklasy na ostatnią kolejkę. Obaj występowali do tej pory w trzecioligowych rezerwach Legii. 20-letni Grudziński w 17 występach strzelił trzy gole, a 19-letni Łakomy zagrał 15 spotkań. Grudziński występuje na pozycji lewego stopera i charakteryzuje się niezłymi umiejętnościami przy dobrych warunkach (186 cm) i mocnej budowie ciała. Jest przy tym wszechstronnym, lewonożnym zawodnikiem, wcześniej grywał niemal na każdej pozycji. Do Legii trafił w sesonie 2016/17, wcześniej występując w MOSiR i Mazovii Mińsk Mazowiecki. Z kolei Łakomy jest defensywnym pomocnikiem. Ma bardzo dobrą technikę i strzał z dystansu, potrafi dobrze regulować rytm gry. Do Legii trafił w grudniu 2013 r. z Wisły Puławy. Kadra na mecz z Pogonią: Bramkarze: Radosław Cierzniak, Wojciech Muzyk Obrońcy: Paweł Stolarski, Inaki Astiz, Mateusz Wieteska, Luis Rocha, Ariel Mosór, Nikodem Niski, William Remy, Mateusz Grudziński Pomocnicy: Bartosz Slisz, Radosław Cielemęcki, Piotr Pyrdoł, Mateusz Cholewiak, Damian Warchoł, Łukasz Łakomy Napastnicy: Maciej Rosołek, Szymon Włodarczyk

abc - 54 minuty temu, *.plus.pl I co z tego, że ma mocną budowę? Wielkość mięśnia nie świadczy o potężnej sile(jest tylko składową siły, ale za to im większy mięsień tym więcej tlenu potrzeba) - co to kogo obchodzi?



p.s. Gdyby nie Rocha, Astiz i Remy to byliby sami Polacy odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Super, fajnie że młodzieży dadzą szansę. odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Muzyk, Stolarski, Wieteska, Mosór, Rocha, Slisz, Cielemięcki, Cholewiak, Warchoł, Łakomy, Włodarczyk. Z ławki Remy, Rosołek, Pyrdoł. odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 1-4-2-3-1

muzyk - grudzinski, mosor, wieteska, niski (46.stolarski) - slisz (46.łakomy), cielemecki - cholewiak, warchoł, pyrdoł - rosołek (46.włodarczyk)



i tak powinni zagrac. jak sprawdzic to sprawdzic. dac im pograc, a nie 10 minut w koncowce. niech zagraja na swoich nominalnych pozycjach. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl I dobrze. Właśnie teraz jest czas na takie eksperymenty. Szkoda tylko, że jak któremuś coś nie pyknie, jak ostatnio Włodarowi szambo znowu się wyleje. Mam tylko nadzieję, że nie czytają syfu, bo czasu i życia szkoda. odpowiedz

Ratatuj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale będą becki. Szkoda że u siebie. Trzeba trochę szanować kibiców .... Vuko co ty wyprawiasz odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ratatuj: czego Ty od niego wymagasz? odpowiedz

Hladka - 4 godziny temu, *.centertel.pl A do d .... taki skład. Nie oglądam będzie kompromitacja ! odpowiedz

Łukasz30 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hladka: to nie oglądaj. Nikt nie będzie miał nic przeciw odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Hladka: przeciez nikt cie nie zmusza do ogladania odpowiedz

Łukasz30 - 5 godzin temu, *.chello.pl Jestjeszcze o co grać. Legia może dodatkowo zarobić za pierwszemiejsce w projunior system. Im więcej młodych zagra jutro tym większe szanse na pierwsze miejsce w klasyfikacji. Dobra decyzja. odpowiedz

Jimmy L - 6 godzin temu, *.t-ipconnect.de I super brawo Vuko, przed nami walka o puchary a Pogon i tak nie wygra odpowiedz

mi - 6 godzin temu, *.chello.pl Brawo Vuko. Jest teraz idealny czas na sprawdzenie młodzieży w meczu o punkty. Wynik jest w tech chwili drugorzędny, co chcieliśmy zostało osiągnięte. Kiedy jak nie teraz wprowadzić, sprawdzić młodzież. Tak trzymaj. odpowiedz

Felek - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Co ten Vuko robi, bedzie łomot od Pogoni. Za jakie grzechy mamy takiego trenera nieudacznika... odpowiedz

obserwator - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Felek: wkrótce początek nowego sezonu i ci najbardziej eksploatowani zawodnicy potrzebują odpoczynku, gra nie toczy się już o żadną stawkę więc można sobie na coś takiego pozwolić... młodzież warto sprawdzić a Vuko nieudacznikiem zupełnie nie jest, powiem więcej, powinniśmy się cieszyć z takiego trenera odpowiedz

WETERAN - 6 godzin temu, *.chello.pl @Felek: Spróbuj robić z siebie durnia mniej publicznie. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Felek: za Twoje. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @obserwator: zaraz będzie po LE , ciesz się odpowiedz

obserwator - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @...: pogadamy jak faktycznie będzie po LE, na razie okienko transferowe i eliminacje są przed nami, Liga Europy jest do osiągnięcia o ile się odpowiednio wzmocnimy, a takie wyrokowanie że już od razu po wszystkim jest lekko bez sensu odpowiedz

... - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejna porażka z Pogonią odpowiedz

Sen o - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Nieźle. Będzie się jutro dopingowalo młodzież. odpowiedz

